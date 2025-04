El impactante giro de un velorio: «Me dan mi plata o no lo dejo enterrar»

Insólitos momentos se vivieron en un funeral en el cementerio de la localidad de Quibdó, en Colombia, cuando un hombre llegó exigiendo el pago de una deuda y evitando que pudieran darle el último adiós al fallecido.

En redes sociales se viralizó el video del incidente, que se dio en el departamento de Chocó. En las imágenes se puede ver un funeral en el que había decenas de personas, visiblemente afectadas.

De un momento a otro, un hombre, con camisa negra y pantalón azul, se paró frente a la bóveda para evitar que pudiera ingresar el ataúd. Los asistentes quedaron atónitos ante esta escena tan surreal.

«Me dan mi plata o no lo dejo enterrar», dijo el presunto prestamista ante la multitud. Mientras que los familiares y seres queridos del fallecido se quejaban, mientras que el hombre exigía que se le pagara una deuda pendiente.

En el video viral se ve que varios de los asistentes se acercaron al hombre y le reclamaron por sus acciones. Incluso, uno de ellos estaba visiblemente molesto y llegó a golpearlo con una botella de plástico.

El hombre se mantuvo varios segundos discutiendo desde la entrada de la bóveda y la situación escaló rápidamente. Algunos de los asistentes intentaron agredirlo, por lo que no tuvo otra opción que bajar hasta el suelo.

#INSÓLITO. Cobradiario se opone a entierro porque el fallecido le quedó debiendo plata: “Me dan mi plata o no lo dejo enterrar”, decía el hombre parado entre el féretro y la bóveda. “Aquí me paro en la raya, me dan mi plata o no se va”, repetía el prestamista en Quibdó (Chocó). pic.twitter.com/xTn9sUlOZw

