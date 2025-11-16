El portaviones USS Gerald Ford ya se encuentra en aguas del Caribe, según confirmo el Comando Sur de los EEUU

El Comando Sur de los EEUU anunció este domingo que el portaviones USS Gerald Ford, el más grande y poderoso del mundo, ya se encuentra en aguas del Caribe, para sumarse al despliegue militar que las tropas norteamericanas tienen en la Región, desde inicios del mes de septiembre.

«Mediante un compromiso inquebrantable y el uso preciso de nuestras fuerzas, estamos preparados para combatir las amenazas transnacionales que buscan desestabilizar nuestra región», declaró el Almirante Alvin Holsey tras la llegada del buque al Caribe.

«El despliegue del Grupo de Ataque del Portaaviones USS Gerald R. Ford representa un paso crucial para reforzar nuestra determinación de proteger la seguridad del hemisferio occidental y la seguridad del territorio estadounidense», agregó el actual jefe del Comando Sur.

FUERZA SIN PRECEDENTES DESPLEGADA EN LA REGIÓN

El grupo de ataque del portaaviones se unirá a las fuerzas conjuntas en la Región, que incluyen al Grupo Anfibio Listo Iwo Jima y la unidad expedicionaria de infantería de marina embarcada, como parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur, establecida para derrotar y desmantelar las redes criminales que explotan las fronteras de EEUU y dominios marítimos compartidos.

“Los líderes de nuestra nación han recurrido al Grupo de Ataque del Portaaviones Gerald R. Ford como la plataforma más capaz, adaptable y letal del mundo para estar donde y cuando se necesite”, declaró el contraalmirante Paul Lanzilotta, comandante del Grupo de Ataque del Portaaviones 12.

“Nuestra fuerza reforzará las capacidades existentes para proteger la seguridad y la prosperidad de nuestra nación contra el narcoterrorismo en el hemisferio occidental”, sentenció el contralmirante.

Con más de 4000 marineros y decenas de aeronaves tácticas a bordo, el Gerald R. Ford proporciona una mayor capacidad para proyectar poder mediante operaciones sostenidas en el mar. Este portaaviones, el primero de su clase, puede catapultar y recuperar simultáneamente aeronaves de ala fija en su cubierta de vuelo, de día o de noche, en apoyo de las operaciones encomendadas, según lo reseñado por la web del Comando Sur.

FORMARÁ PARTE DE LA OPERACIÓN «LANZA DEL SUR»

Junto al Gerald R. Ford, el grupo de ataque de portaaviones aporta recursos de combate adicionales capaces, letales y adaptables, a la operación «Lanza del Sur» anunciada esta semana, incluidos los nueve escuadrones embarcados del Ala Aérea Embarcada Ocho, dos Arleigh Burke del Escuadrón de Destructores, que serían el USS Bainbridge (DDG 96) y el USS Mahan (DDG 72). Además los acompaña el buque de mando integrado de defensa aérea y antimisiles, el USS Winston S. Churchill (DDG 81).

La mencionada operación es una misión del Departamento de Guerra cuyo objetivo es mejorar la seguridad y la estabilidad en todo el hemisferio occidental mediante la detección, la desarticulación y el debilitamiento de las redes marítimas transnacionales criminales e ilícitas.