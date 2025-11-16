EEUU

Comando Sur reveló imagen de aeronaves realizando ejercicios nocturnos en el mar Caribe, en medio de tensiones con Venezuela

Valentín Romero
Por Valentín Romero
3 Min de Lectura
Foto: Armada de EEUU

El Comando Sur de EEUU difundió este sábado imágenes de aeronaves realizando ejercicios nocturnos en el mar Caribe, como parte de su despliegue contra presuntas embarcaciones de droga, pero que el Gobierno de Maduro tacha de un «plan» que busca un cambio de régimen.

En un mensaje publicado en X, el comando estadounidense reveló la foto de una aeronave de rotor basculante MV-22B Osprey del Cuerpo de Marines de EEUU.

Indicó además que esta realizaba operaciones de vuelo nocturno desde el buque de guerra USS Iwo Jima mientras navegaba en el mar Caribe.

La imagen parece haber sido tomada con una cámara nocturna y en ella se divisa únicamente a una aeronave, iluminada en las hélices.

TRUMP YA TOMÓ UNA DECISIÓN SOBRE VENEZUELA

La difusión de esta imagen se produce un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revelara que ya «tomó una decisión respecto a Venezuela», aunque se negó a compartir detalles sobre las acciones que planea ejecutar.

Durante un breve encuentro con periodistas, desde el Air Force One (Avión Presidencial de Estados Unidos), Trump expresó que «ya tomó una decisión sobre Venezuela, pero no puede decir cuál es».

La declaración, realizada tras una serie de supuestas reuniones con altos mandos del Pentágono, ha generado inquietud tanto en Washington como en América Latina. Se especula sobre una posible intervención militar directamente en terreno venezolano.

De acuerdo con fuentes de CBS News, durante los últimos días, Trump se reunió en la Casa Blanca con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine.

Según estas fuentes, se le presentó una “variedad de opciones” militares, incluyendo operaciones terrestres y ataques selectivos en el Caribe.

Estas deliberaciones se dan en el contexto de una ofensiva antidrogas. La misma ha involucrado la destrucción de embarcaciones vinculadas al narcotráfico y el refuerzo de la presencia militar estadounidense en la región.

