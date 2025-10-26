Polémica en ancianato de Arizona: Llevaba cuatro días muerto en una silla y fue descubierto por su sobrina durante una visita

Lo ocurrido en un ancianato de Sun City, Arizona, ha generado mucha polémica durante los últimos días, luego del relato de una mujer que fue a visitar a su tío para descubrir que este tenía cuatro días de fallecido, sin que nadie del lugar notara su deceso.

Se trata de Angela Boorn, quien fue a visitar a su tío en el geriátrico LifeStream, el jueves pasado, pero lo encontró muerto y sentado en su silla.

Los agentes del sheriff del condado de Maricopa informaron que probablemente había fallecido entre tres y cuatro días atrás.

Esto desata el debate del cuidado que le dan a los adultos mayores en estos sitios. Boorn por su parte, comentó que aún está en shock y se siente culpable por haber confiado en el personal del «centro de vida independiente para ancianos» como se describe el lugar.

Comentó que su tío, Gerald McClellan, era como un segundo padre para ella, y que no podía creer que fuera ella quien lo encontrara, días después de su muerte.

“Parecía un esqueleto en una silla. La cara y los ojos estaban hundidos”, dijo Boorn al canal KPHO, afiliada a la cadena CBS en Phoenix.

La mujer señaló que su tío, de 75 años de edad, se había mudado al ancianato en enero, tras el fallecimiento de su esposa.

“Le prometí a mi tía que lo cuidaría cuando falleciera”, confesó con tristeza Boorn, quien pagaba una mensualidad de casi 1.700 dólares por el supuesto prestigio que tenía el lugar,

A Boorn le explicaron al momento del ingreso de su familiar que todos los residentes debían pulsar un botón cada mañana para indicar al personal que estaban bien.

“Todos los días, a las 10 am, se suponía que un miembro del personal debía contactarlo o ir a ver cómo estaba”, recordó.

QUEDÓ EN SHOCK POR LA INUSUAL SITUACIÓN

La mujer afirmó también que aún estaba en shock por la manera en que tuvo que enterarse del fallecimiento de su ser querido.

“Solo recuerdo haber salido corriendo de la habitación, haber ido a recepción y haberle preguntado cuándo fue la última vez que lo revisaron”, comentó al mencionado medio local.

“Nadie debería tener que ver eso. Ni siquiera parecía una persona porque llevaba allí tanto tiempo… Quienes tengan familiares allí, cuídense de su familiar, porque claramente no lo están haciendo”, sentenció la joven.

COMUNICADO DE LIFESTREAM

Por su parte, el ancianato expresó su profunda consternación no solo por la pérdida del residente, sino por como se dieron las cosas.

“LifeStream at Sun City está profundamente entristecido por el fallecimiento de uno de nuestros residentes. Nuestras más sinceras condolencias y oraciones están con su familia y seres queridos en estos momentos difíciles”, compartió en un comunicado.

“Extendemos nuestra sincera gratitud al personal de emergencias por su compasión, profesionalismo y apoyo”, agregaron.