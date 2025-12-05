La millonaria multa de la Unión Europea contra X (Twitter) y la inesperada respuesta de Marco Rubio

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, calificó este viernes, 5 de diciembre, la reciente multa de la Unión Europea (UE) contra la red social X como un “ataque” directo al pueblo estadounidense y a las plataformas tecnológicas del país.

“La multa de 140 millones de dólares de la Comisión Europea no es sólo un ataque a X, es un ataque a todas las plataformas tecnológicas estadounidenses y al pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros”, afirmó Rubio por X, añadiendo: “Se acabaron los días de censurar a los estadounidenses en Internet”.

La sanción, que asciende a unos 140 millones de dólares, fue impuesta por la Comisión Europea bajo la Ley de Servicios Digitales.

En concreto, el trasfondo de esta disputa se enmarca en supuestamente garantizar mayor transparencia y responsabilidad en las plataformas digitales.

Bruselas sostiene que X incumplió obligaciones esenciales, como permitir el acceso a datos para investigaciones sobre desinformación y garantizar prácticas claras en la publicidad digital.

Para la UE, la sanción busca proteger a los usuarios europeos y frenar prácticas que consideran perjudiciales para la democracia y seguridad digital.

Sin embargo, desde Estados Unidos la medida es vista como una confrontación política y económica. Rubio y otros líderes republicanos han interpretado la multa como un intento de limitar la influencia de las empresas tecnológicas estadounidenses en el mercado global.

Este choque refleja la tensión entre dos modelos regulatorios, para Estados Unidos son: el europeo, más restrictivo y centrado en la protección del consumidor, y el estadounidense, que defiende la libertad de expresión e innovación empresarial como pilares fundamentales.

The European Commission’s $140 million fine isn’t just an attack on @X, it’s an attack on all American tech platforms and the American people by foreign governments. The days of censoring Americans online are over. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 5, 2025

¿CUÁLES SON LAS VIOLACIONES DE X?

La Comisión Europea señaló que X incurrió en varias irregularidades, entre ellas el “diseño confuso” vinculado a su sistema de verificación azul, la opacidad en su repositorio de anuncios y la falta de herramientas que permitan a investigadores acceder a información pública.

“En X, cualquiera puede pagar para obtener el estado de ‘verificado’ sin que la empresa verifique de manera significativa quién está detrás de la cuenta, lo que dificulta a los usuarios juzgar la autenticidad de las cuentas y el contenido con el que interactúan”, dijo la Comisión en un comunicado publicado el jueves. “Este engaño expone a los usuarios a estafas, incluyendo fraudes de suplantación, así como otras formas de manipulación por actores malintencionados», agregaron.

Frente a estas observaciones, la plataforma de Elon Musk dispone de un plazo de 60 días hábiles para informar qué acciones implementará con el fin de subsanar las deficiencias, especialmente aquellas relacionadas con el uso cuestionado de las insignias de verificación.

¿CUÁL ES EL IMPACTO DE LA MULTA?

Si bien la sanción contra X resulta inferior a las que en el pasado han enfrentado gigantes como Google o Apple, su peso económico no deja de ser significativo.

De hecho, representa cerca del 5 % de los ingresos globales que la plataforma registró en 2024, unos 2.500 millones de dólares.

En contraste, la multa más reciente contra Google —2.950 millones de euros— apenas alcanzó el 1 % de su facturación, mientras que Apple recibió una penalización de 500 millones de euros por irregularidades en el mercado.