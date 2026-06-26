Yimbert Berroterán, la promesa del fútbol venezolano que murió en La Guaira tras los terremotos

El fútbol venezolano se encuentra de luto por la muerte de la promesa venezolana Yimbert Berroterán, jugador de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en los devastadores terremotos que azotaron al norte del país el miércoles.

Tras los terremotos, comenzaron a circular informaciones de que Berroterán estaba desaparecido en el sector Los Corales, estado La Guaira. Esta fue una de las zonas más afectadas por los terremotos en la entidad.

Dos días después de la tragedia, el periodista deportivo Jair Pineda confirmó que el cuerpo de Barroterán fue localizado entre los escombros de un edificio. «La madre de su novia, ha enviado un vídeo confirmando el retiro del cuerpo».

Estamos en condiciones de confirmar que, luego de 24 horas de intenso trabajo tratando de rescatarlo, el vinotinto Yimvert Berroterán no resistió y lamentablemente sacaron su cuerpo sin vida La madre de su novia, ha enviado un vídeo confirmando el retiro del cuerpo pic.twitter.com/Nz9hpFEhMz — Jair Pineda (@jairspineda) June 26, 2026



Reportes extraoficiales indican que Barroterán dio señales de vida desde los restos del edificio. Sin embargo, ante la ausencia de maquinaria para remover los escombros, el joven de 20 años falleció tras pasar unas 40 horas atrapado.

LUTO POR BERROTERÁN

El defensor jugaba en la UCV, actual campeón del fútbol venezolano, y era considerado como una de las principales promesas del país. Participó en el Mundial sub-17 con la Vinotinto, siendo una de figuras más importantes del equipo.

La propia Federación Venezolana de Fútbol (FVF) informó en sus redes sociales sobre su desaparición. «Su familia necesita cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero. Si lo has visto o sabes algo, por favor comunícate de inmediato», señaló.

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La cifra de fallecidos aumentó este viernes hasta las 920 personas, además de 3.360 heridos y más de 3.000 damnificados, según informó esta tarde Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.