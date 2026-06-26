FOTOS: Voluntarios trabajan a contrarreloj para rescatar a personas atrapadas en complejo La Mar Suites en Tucacas

Voluntarios y efectivos de Protección Civil, junto a brigadas de la Cruz Roja, trabajan sin descanso entre los escombros del complejo hotelero La Mar Suite en Tucacas, estado Falcón, para localizar y rescatar a al menos nueve personas atrapadas —entre ellas una niña de 6 años— tras el colapso de una de las torres del conjunto residencial, provocado por el doblete sísmico de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió a Venezuela el miércoles.

De acuerdo con el último reporte del periodista Jhonattam Petit, las labores avanzan con múltiples limitaciones. Los rescatistas, que acumulan más de 48 horas de operaciones continuas, reportan escasez de herramientas y lámparas para trabajar durante la noche.

«Están llegando las vacunas, pero no es suficiente. También envíen lámparas para cada voluntario y rescatistas. Las herramientas son pocas. Se requieren vacunas toxoide para los rescatistas que llevan más de 48 horas en labores de auxilio en Tucacas, específicamente en el Hotel La Mar Suite», precisó el comunicador por medio de su cuenta en red social X.

«Si puedes colaborar, por favor comunícate directamente con la encargada de insumos médicos al 0424-7833803. ¡Gracias por el apoyo!», agregó.

Asimismo, se informó que la Cruz Roja instaló un puesto de atención dentro del Complejo La Mar Suite a pocos metros del derrumbe. «Aqui hay camillas, personal médico, solución para hidratación. 18 voluntarios activos entre la filial de Puerto Cabello y Coro», precisó Petit.

Hasta el momento, el equipo ha asistido 19 emergencias, tanto de personas rescatadas como de integrantes de los cuerpos de socorro que participan en las intensas jornadas de búsqueda.