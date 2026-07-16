VIRAL: Filtran nuevo video de la devastación y caos que desataron los terremotos en cuestión de segundos en Catia La Mar

Un video que circula en redes sociales captó el instante exacto cuando un punto de la avenida Atlántida, en Catia La Mar, en el estado La Guaira, se convirtió en una escena de pánico absoluto durante los terremotos del pasado 24 de junio.

Las imágenes muestran como la calma se transformó en una zona de horror, con varias personas corriendo despavoridas, mientras motorizados descienden de sus vehículos para intentar ponerse a salvo.

En segundos, una de las edificaciones cercanas colapsó ante la mirada de quienes buscaban refugio, mientras el pavimento se abrió en lo que parece una profunda grieta que atravesó el asfalto.

El registro audiovisual, publicado 20 días después de la tragedia, se sumó a la ola de videos que continúan saliendo a la luz sobre el caos que se vivió aquel día en La Guaira y otros seis estados afectados por los sismos de 7,2 y 7,5 de magnitud.

La secuencia expone, sin filtros, la vulnerabilidad de los habitantes de la zona costera frente a la fuerza de los terremotos que sacudieron al país casi de manera simultánea.

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TERREMOTOS EN VENEZUELA

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, difundió a través de sus redes sociales el balance actualizado correspondiente a este miércoles, 15 de julio, tres semanas después de los terremotos.

Según el reporte, el número de muertos llegó a 4.829, un incremento de 95 casos respecto al conteo entregado el martes anterior.

En cuanto a los rescatados, la cifra se mantuvo estable en 6.462 personas, sin variación desde el reporte previo. Los heridos también permanecieron sin cambios, en 16.740. Mientras que el número de pacientes atendidos por los equipos de salud ascendió a 34.872.

Rodríguez detalló además que 128.324 familias han recibido asistencia por parte de las autoridades tras los sismos. En materia de vivienda, señaló que la cifra de personas que perdieron su hogar se mantuvo en 17.907.