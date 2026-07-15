VIDEO: Tras 20 días de agonía y visiblemente afectado habló hombre que encontró el cuerpo de su hija entre escombros

Jan Carlos Barrios, encontró el cuerpo de su hija, llamada Melanie, 20 días después de los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio, tras excavar entre los escombros de un edificio colapsado en La Guaira, el estado más devastado por los sismos de 7,2 y 7,5 de magnitud.

El padre relató que su hija quedó atrapada entre un clóset y la pared de su apartamento, en el momento en que los terremotos provocaron el colapso de la estructura.

Según su testimonio, la búsqueda se extendió durante casi tres semanas, con jornadas que se prolongaron día tras día sin resultados, hasta que finalmente lograron perforar las placas del edificio y remover los escombros que cubrían el apartamento.

Barrios narró que el proceso de rescate avanzó de manera progresiva entre el 8 y el 12 de julio, cuando el equipo logró abrir una vía de acceso hasta el nivel inferior de la edificación, donde finalmente localizó el cuerpo de su hija.

«Debajo de este lugar está el departamento (…) donde debería encontrar a mi hija, como Dios me la quiere entregar», expresó visiblemente afectado frente a las cámaras, cuando apenas estaba perforando las placas de varios pisos.

Asimismo, el padre también dirigió duras críticas hacia las autoridades, a quienes acusó de dejar a las familias afectadas a su propia suerte durante el proceso de búsqueda y rescate.

«Ustedes saben que este sistema de gobierno no sirve. Nos abandonaron, nos dejaron solos. Pero seguimos adelante con la fuerza de Dios», agregó.

TERREMOTOS EN VENEZUELA

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, difundió a través de sus redes sociales el balance actualizado correspondiente al 15 de julio, tres semanas después de los terremotos.

Según el reporte, el número de muertos llegó a 4.829, un incremento de 95 casos respecto al conteo entregado el martes anterior.

En cuanto a los rescatados, la cifra se mantuvo estable en 6.462 personas, sin variación desde el reporte previo. Los heridos también permanecieron sin cambios, en 16.740. Mientras que el número de pacientes atendidos por los equipos de salud ascendió a 34.872.

Rodríguez detalló además que 128.324 familias han recibido asistencia por parte de las autoridades tras los sismos. En materia de vivienda, señaló que la cifra de personas que perdieron su hogar se mantuvo en 17.907.