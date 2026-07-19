VIRAL: Revelaron nuevo video que muestra impacto de los terremotos en La Guaira

Durante las últimas horas se viralizó en las redes sociales un video donde se ven varios ángulos del doble terremoto que sacudió al país el pasado 24 de junio, captados por las múltiples cámaras de una fábrica de hielo en La Guaira.
El metraje, que corresponde a las grabaciones de la compañía Hielo Atlántida, ubicada en el cruce de la avenida Atlántida con la Calle 7 de Catia La Mar, muestra primero a las personas que están en el lugar conversando despreocupadamente cundo se escucha la alarma de google que indicaba de la proximidad del movimiento telúrico.
Al iniciar el temblor se ve como poco a poco van peridiendo la calma, ante la potencia de los sismos que terminaron tumbando tanques y botellones de agua usados por la compañía.
Luego se hace un recorrido de los otros lugares de la fábrica donde se aprecia como empiezan a colapsar y caer las máquinas usadas por la compañía, demostrando la gran devastación que causó el doblete sísmico en la zona, ya que La Guaira fue el estado más afectado por la tragedia.
⚠️UPDATE: Venezuela earthquake death toll rises to 5,069, with 16,740 injured, as of July 17.
The ~50,000 people remain missing, while emergency crews manage 17,907 homeless people and 1,331 aftershocks.
Terremoto – Sismo – La Guaira – Caracas – Google Alert pic.twitter.com/KghI4OLqUJ
— GeoTechWar (@geotechwar) July 18, 2026
HISTORIAS CONMOVEDORAS EN MEDIO DEL DESASTRE
Ahora, se conoció la buena noticia de que, afortunadamente, lograron salir con vida de esta tragedia. Los protagonistas de esta historia responden a los nombres de Ricardo Pérez y Roxana Carmona.
La información se dio a conocer en una publicación compartida en forma de colaboración con Óscar Peña. Esta persona, que ha estado ayudando a los más necesitados en La Guaira, fue quien tomó la foto viral.
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«Hace unos días compartí una foto que me dio una gran lección. Un cartel que decía ‘¿Quieres casarte conmigo?’ en medio de una habitación destruida en Tanaguarena, La Guaira. No sabía si esa historia de amor había terminado en tragedia. Muchos de ustedes oraron y compartieron», indicó Peña en el escrito.
Posteriormente, reveló que la hermana de dicha pareja comentó que estaban vivos. Asimismo, le envió una foto actual, en la que aparecen con el cartel de petición de matrimonio.
«Están bien. Perdieron su casa, pero ellos y sus dos hijos están vivos. Sostienen el mismo cartel que quedó entre los escombros, ahora con una sonrisa», dijo.
«Para los que oraron: gracias. Dios escuchó. Perdieron su casa, pero tienen vida, fe y esperanza. Y eso es la gloria de Dios», agregó.
La noticia generó entusiasmo entre los usuarios que se mostraban expectantes ante el paradero de los prometidos, pues al mismo tiempo se convirtieron en un símbolo de amor y esperanza en medio del desastre.