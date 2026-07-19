VIRAL: Revelaron nuevo video que muestra impacto de los terremotos en La Guaira

Durante las últimas horas se viralizó en las redes sociales un video donde se ven varios ángulos del doble terremoto que sacudió al país el pasado 24 de junio, captados por las múltiples cámaras de una fábrica de hielo en La Guaira.

El metraje, que corresponde a las grabaciones de la compañía Hielo Atlántida, ubicada en el cruce de la avenida Atlántida con la Calle 7 de Catia La Mar, muestra primero a las personas que están en el lugar conversando despreocupadamente cundo se escucha la alarma de google que indicaba de la proximidad del movimiento telúrico.

Al iniciar el temblor se ve como poco a poco van peridiendo la calma, ante la potencia de los sismos que terminaron tumbando tanques y botellones de agua usados por la compañía.

Luego se hace un recorrido de los otros lugares de la fábrica donde se aprecia como empiezan a colapsar y caer las máquinas usadas por la compañía, demostrando la gran devastación que causó el doblete sísmico en la zona, ya que La Guaira fue el estado más afectado por la tragedia.

⚠️UPDATE: Venezuela earthquake death toll rises to 5,069, with 16,740 injured, as of July 17. The ~50,000 people remain missing, while emergency crews manage 17,907 homeless people and 1,331 aftershocks. Terremoto – Sismo – La Guaira – Caracas – Google Alert pic.twitter.com/KghI4OLqUJ — GeoTechWar (@geotechwar) July 18, 2026

HISTORIAS CONMOVEDORAS EN MEDIO DEL DESASTRE

La foto de una pancarta con una petición de matrimonio que rezaba «¿Quieres casarte conmigo?», tomada dentro de una habitación de un edificio de La Guaira, destruido por los terremotos, también se hizo viral los últimos días ante la incógnita de si la pareja sobrevivió o falleció en el demoledor incidente.