«La misión es que encuentren a sus dueños»: La incansable labor para que más de 600 mascotas vuelvan con sus familias tras los terremotos

El devastador doble terremoto del pasado 24 de junio dejó a incontables animales sin hogar y dueños, mientras más de 600 mascotas permanecen en la búsqueda de sus dueños para que vuelvan a contar con familias.

La Misión Nevado reportó el rescate de al menos 648 perros y gatos en las zonas críticas de La Guaira y San Bernardino.

Maguilda Vargas, su presidenta y auxiliar veterinaria, detalló el avance de las labores humanitarias destinadas a devolver los animales a sus hogares de origen tras los sismos. «Hemos logrado hacer 18 reencuentros familiares», confirmó Vargas, quien espera actualizar pronto estos balances.

La mayoría de las mascotas rescatadas presentaban heridas graves, fracturas, politraumatismos, mutilaciones, escoriaciones o cortes profundos provocados por el desplome de las estructuras civiles. Según CNN, especialistas de la Misión Nevado ofrecen atención médica integral y resguardo temporal en centros de acopio hasta que las familias reclamen oficialmente a sus mascotas extraviadas.

PIDEN FICHAS PARA AGILIZAR EL PROCESO DE REENCUENTRO DE MASCOTAS

Vargas solicitó a la colectividad la elaboración de fichas descriptivas de los animales perdidos para agilizar su difusión masiva a través de las redes sociales. Las plataformas digitales difunden miles de retratos de caninos y felinos de todos los tamaños junto a datos de contacto y mensajes de auxilio de sus dueños.

El refugio habilitado en la Granja Los Corales, en el estado La Guaira, centraliza la recepción de los animales salvados en el litoral central venezolano. «Estamos aquí como punto de encuentro para que aquellas personas que estén buscando a sus mascotas puedan venir a revisar si se encuentran en las instalaciones», declaró el coordinador Rene Cardozo a VTV.

Diversas organizaciones independientes y rescatistas autónomos también ejecutan labores de salvamento paralelas a los planes del Ejecutivo nacional. La repostera María Cordova viaja constantemente desde Barquisimeto hasta las zonas de desastre en La Guaira con su fundación Amor Animal, logrando auxiliar de forma exitosa a 22 ejemplares desprotegidos.

La joven activista prefiere mantener a las mascotas bajo resguardo en lugar de agilizar procesos de adopción externa debido al estado de salud de los dueños. «Mi misión con todo esto es que ellos encuentren a sus dueños. Yo no tengo apuro de darlos en adopción, porque mi misión y mi satisfacción sería que se reúnan con sus dueños», aseguró Cordova.

Esta labor voluntaria rindió frutos con el emotivo reencuentro del gato Gus tras permanecer 19 días separado de su hogar en Catia La Mar. «Lo encontré con la gracia de Dios, gracias a ustedes», expresó entre lágrimas Rofredbelys, dueña del felino negro, en un material audiovisual que conmovió profundamente a la rescatista larense.

Cordova alertó que varios animales rescatados permanecían en estructuras habitacionales declaradas en riesgo de demolición inminente por las autoridades de infraestructura. Por otra parte, decenas de canes adiestrados provenientes de brigadas internacionales de 20 naciones apoyaron las extenuantes labores de búsqueda de sobrevivientes humanos y animales.

La agudeza de estos ejemplares caninos permitió salvar vidas de otras mascotas atrapadas profundamente bajo los bloques de concreto.