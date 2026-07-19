VIRAL: Josué Benjamín vendió escultura de Messi para ayudar a los afectados por los terremotos

En el marco de la final del Mundial de fútbol, el artista Josué Benjamín vendió una escultura del futbolista Lionel Messi y destinó los recursos para apoyar a afectados por los terremotos del pasado 24 de junio.

«Hoy una escultura de Lionel Messi se va para Maracaibo y dos camiones full de, andadores pediátricos, sillas de ruedas, muletas, bastones, andadores para discapacidad se van para la Guaira», dijo el artista en una publicación compartida en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Josue Benjamin (@mundodeplastilinadejosue)

La publicación la acompañó con un emotivo video en el que explicó la iniciativa. «La escultura de Messi se vendió y se va para Maracaibo. Pero miren en lo que se transformó. Miren a cuántas personas vamos a ayudar por esta escultura. Lo más importante para mí es como un trabajo de barro, un trabajo artístico se transforma en ayuda para tantas personas, para tantos niños que lo necesitan», comentó.

«Cuando ponemos nuestro talento al servicio de los demás podemos lograr cosas muy bonitas. Que bonito fue ver cómo esto unió a tanta gente, bomberos, personal de limpieza, empleados de la alcaldía, deportistas, muchísimas personas, gente hermosa de Maracaibo que logró que esto fuera posible», añadió.

En este sentido, destacó todo lo que pueden lograr los venezolanos cuando se unen en la adversidad. «Cuando un venezolano necesita ayuda, siempre aparece otro venezolano para tenderle la mano. Esa es la Venezuela que yo conozco, la que no se rinde, la que se une y siempre encuentra la manera de levantarse», concluyó.