Venezuela

VIRAL: Guaira, la gatica rescatada entre los escombros que ahora formará parte de la brigada de la Cruz Roja colombiana

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Guaira

Rescatistas de la Cruz Roja de Colombia anunciaron que se llevarán a su país a Guaira, una gatica que rescataron de los escombros y que ahora tendrá un nuevo hogar con ellos.

«Guaira la rescatamos en el primer día de operaciones cuando nosotros llegamos al sitio donde rescataron al señor Hernán Gil. A ella la vimos saliendo del edificio, de todos los escombros, y la vimos aparentemente buscando comida. Gracias a Dios teníamos varias cositas que nos había dado la comunidad y le dimos un poquito de atún con leche, agua y se quedó con nosotros», contó una de las rescatistas colombianas en un video divulgado por la Cruz Roja Venezolana.

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«Nos ha servido mucho con ese apoyo emocional, para mantener un poco más cuerda la mente de todos nosotros en medio del desastre», añadió entre risas.

Luego de su rescate, Guaira no quiso volver a separarse de ellos. Y ahora formará parte de la brigada de rescate de la Cruz Roja Colombiana Seccional Quindío.

«Ya logramos que la viera un veterinario, logramos que nos regalaran incluso en lacito que tiene. Nos ayudaron con las vacunas, nos han ayudado con la desparasitación. Va para Colombia. Nos llevamos un pedacito de ustedes en nuestros corazones y Guaira siempre será venezolana y ahora con nacionalidad colombiana», concluyó.

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