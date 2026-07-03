Filtran nuevos detalles sobre el rescate de Hernán Gil, el vigilante que estuvo atrapado ocho días tras terremotos

La alcaldesa de Miami (EEUU), Eileen Higgins, destacó este jueves, 2 de julio, el liderazgo del Departamento de Bomberos y Rescate de su ciudad para salvar al Hernán Gil, quien pasó ocho días bajo los escombros tras los terremotos que sacudieron a Venezuela hace una semana.

Higgins indicó en un pronunciamiento que los bomberos de Miami lideran la USAR Florida Task Force 2 (FL-TF2), grupo de cuerpos de bomberos del sur de Florida, que «trabajó sin descanso durante 53 horas, codo a codo con brigadas internacionales» para salvar a Gil, de las ruinas de un edificio en La Guaira.

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«Hoy, todo Miami tiene motivos para sentirse orgulloso», apuntó la alcaldesa.

«El contingente estadounidense liderado por los valientes hombres y mujeres de Bomberos y Rescate de Miami, se unió a equipos de rescate de todo el mundo en Venezuela con una misión compartida: salvar una vida», añadió.

Gil había quedado atrapado en la garita de vigilancia del edificio ubicado en la localidad de Catia La Mar, donde trabajaba desde que ocurrieron los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 el pasado 24 de junio.

Las labores de salvamento comenzaron a las 10:00 de la mañana del lunes y, desde entonces, el grupo de unos 100 rescatistas, entre ellos los estadounidenses, así como mexicanos, chilenos, portugueses, costarricenses y salvadoreños, estuvo en constante comunicación con él, hidratándolo y pasándole medicación.

Cada minuto contaba.⛑ Antes de que Hernán fuera rescatado con vida, el Equipo #USAR de #CruzRojaMexicana continuó trabajando entre escombros, con preparación, tecnología y esperanza. Gracias a quienes no dejaron de buscar vida. 🇲🇽🤝🇻🇪https://t.co/kTLww5D6zt pic.twitter.com/MckxBES2Y0 — Cruz Roja Mexicana IAP (@CruzRoja_MX) July 2, 2026

¿QUÉ SE SABE DEL HERNÁN GIL?

El hombre rescatado permanece hospitalizado en una clínica de Caracas. Recibe atención médica especializada y continúa bajo observación, informó este jueves a la agencia de noticias EFE, el personal del centro asistencial.

De acuerdo con trabajadores del Hospital de Clínicas Caracas, los estudios practicados al paciente revelaron luxación de clavícula izquierda, pequeñas bandas de atelectasia. También un hematoma subgaleal parietal izquierdo y cuadro leve de sinusitis inflamatoria etmoidal y frontal.

El personal médico indicó que Gil, que ingresó al centro de salud alrededor de las 10:00 de la mañana, fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos como parte del protocolo establecido para este tipo de casos. Aunque, se aclaró, que se encuentra consciente y en condición estable.

#AlMomento Hernán fue rescatado con vida y trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada. pic.twitter.com/TipodlsyiG — Cruz Roja Mexicana IAP (@CruzRoja_MX) July 2, 2026

AYUDA DE ESTADOS UNIDOS

El FL-TF2, conformado por 80 efectivos de Florida, es uno de los grupos de rescate que envió Estados Unidos. Ese país, en total, mandó más de 300 millones de dólares en ayuda y 2.000 funcionarios del Departamento de Guerra para apoyo, según informaron el miércoles el Comando Sur (Southcom) y el Departamento de Estado.

El encargado de negocios de Washington en Caracas, John M. Barrett, aseveró que Estados Unidos «lidera» la ayuda internacional en Venezuela. Afirmó que suman al menos 2.295 fallecidos y más de 11.000 heridos, según el último reporte oficial del miércoles.

¡FINALMENTE LOGRAMOS RESCATAR A HERNÁN! Después de más de 72 horas de trabajo y tras enfrentar una estructura sumamente inestable, réplicas, derrumbes y la necesidad de abrir una nueva vía de acceso para poder llegar hasta él, rescatamos con vida a Hernán Alberto Gil Flores, de… pic.twitter.com/wSuGDgGUXU — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 2, 2026

Con información de EFE