VIRAL: El conmovedor caso de Atenas, la perrita que salvó a su familia de los devastadores terremotos del 24Jun

A medida que pasan los días, continúan viralizándose historias conmovedoras de animales que ayudaron a salvar vidas durante los terremotos del 24 de junio; tal es el caso de Atenas, una perrita pitbull que, gracias a su pronta reacción, consiguió salvar a su familia humana del devastador incidente al avisarles con tiempo para que pudieran ponerse a salvo.

En un video que se ha hecho viral, su amo presentó a la cachorra de diez meses. Emocionado y con voz quebradiza en algún punto, el hombre contó cómo fue que la perrita actuó en el momento preciso.

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«Les presento a Atenas, una cachorra de diez meses de edad, que gracias a Dios y a la Virgen llegó a nuestras familias. Nos ayudó en el momento del terremoto. Nos avisó para que saliéramos de la casa y pudiéramos salvarnos», dijo.

De acuerdo con la fundación animalista «Mi Primer Rescate», minutos antes del terremoto, Atenas comenzó a angustiarse y desesperarse. Por ello, sus dueños decidieron sacarla a pasear, pero fue allí cuando se dieron cuenta de que ella les estaba avisando lo que ocurría, razón por la que pudieron poner a salvo sus vidas.

Han sido incontables las historias de perros que han logrado salvar vidas durante los terremotos, a pesar de los distintos contextos. El caso más sonado ha sido el de Tsunami, el perro rescatista que logró rescatar a decenas de personas y que, gracias a su noble labor, se ha convertido en un símbolo de esperanza en medio de la catástrofe.

Además de él, ha habido otros peludos que gracias a sus agudos sentidos pudieron encontrar a ciudadanos con vida. Por ejemplo, está Bart, el pastor alemán argentino que colaboró en tales labores y que también se ha ganado el reconocimiento de miles.