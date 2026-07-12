EN VIDEO: La historia viral de un cocinero del hotel Eduard’s de La Guaira que sobrevivió a los terremotos gracias a la alerta de su celular

Bikeiser Arocha, un ciudadano que trabajaba de cocinero en el hotel Eduard’s de La Guaira, el cual colapsó tras los potentes terremotos del 24 de junio, se ha hecho viral en TikTok tras narrar cómo la alerta sísmica del celular que le regaló su hermano le permitió salir a tiempo de la estructura y salvar su vida.

El protagonista de esta historia difundió un video en la red social china. Aunque el metraje lo subió el primero de julio, todo parece indicar que lo grabó poco después del demoledor incidente, debido a la impresión con la que narra los hechos y porque su cara estaba cubierta de polvillo de escombros.

«Estoy vivo gracias a Dios y al teléfono que me mandaste. Me avisó del temblor, estaba metido por allá, una v*ina de locos», dijo el cocinero.

El hombre narró, todavía sorprendido, que el celular le avisó de un sismo a 116 millas. «Le digo a la amiga mía y salgo para la parte (de enfrente) del restaurante. Veo que empieza a temblar y salgo a la entrada», narra.

Contó que en ese momento, las puertas de vidrio se quebraron frente a él «así como en una película». «¡Bum, bum, bum, bum! Me lancé debajo de la camioneta y el poco de agua encima», acotó.

«El hotel se cayó, el edificio se cayó. Hubo explosiones, burda de locos. Y mira, estoy vivo, estoy vivo», cerró el metraje con una expresión entre risa e incredulidad.

Luego de hacerse viral por la forma tan genuina en la que narró los hechos, los usuarios de TikTok compartieron su felicidad por haber salvado su vida, sobre todo teniendo en cuenta que el hotel Eduard’s quedó reducido a escombros y muchos quedaron atrapados en el sitio, al punto incluso de que haya fallecidos.