VIDEOS: Claman ayuda en El Junquito tras recuperación de varios cuerpos, hay desaparecidos entre los escombros

Grupos de voluntarios han recuperado al menos cinco cuerpos en el sector El Junquito, en el municipio Libertador de Caracas, luego de los devastadores terremotos que afectaron el norte del país en la tarde del miércoles.

Los terremotos generaron importantes daños en El Junquito. A dos días de la tragedia, vecinos del sector denuncian que las autoridades no han enviado maquinaria para remover los escombros.

#26Jun | Alertan que en el pueblo de El Junquito 12 edificaciones resultaron afectadas, entre negocios y viviendas, luego de los terremotos del miércoles, 24 de junio, según José Alvarado, un voluntario de empresa privada. Video: cortesía pic.twitter.com/BEuaknw14C — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 26, 2026



Uno de los voluntarios que laboran en el kilómetro 23 habló con el medio TalCual. Hasta este viernes, detalló que han recuperado cinco cuerpos, pero todavía «faltan personas» que permanecen entre los escombros.

Los primeros dos cuerpos fueron recuperaron el día de los terremotos y se trataba de una mujer y su hijo de tres años. El jueves, extrajeron los cadáveres de tres mujeres.

RESCATES EN EL JUNQUITO

Los rescates en El Junquito han sido llevados por particulares, incluyendo voluntarios que se desplazaron al sector o vecinos. La Cruz Roja Venezolana informó que este viernes acudirían a las zonas afectadas.

El voluntario relató que una cuadrilla de ‘Juntos Todos es Posible’ que trabajaba en la parroquia se movilizó por decisión propia y colaboró en la remoción de escombros. También colaboraron funcionarios policiales y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

«Toda la ayuda que ha llegado no tiene que ver con el gobierno. Es la gente que se ha organizado, entre motorizados y gente en sus vehículos propios, han armado grupos grandes y traen agua, comida y lo que puedan», expuso el voluntario.

🚨2:59 PM – EL JUNQUITO Colapsada la entrada del pueblo (Km 23) por la cantidad de personas y motos trayendo ayuda. pic.twitter.com/rFORSutJ1N — Andrea Delgado C 🇻🇪 (@DelgadoAndreaC) June 26, 2026



La alcaldesa de Libertador, Carmen Meléndez, afirmó que en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Dr. José Gregorio Hernández, en el Kilómetro 11 de El Junquito, están atendiendo a los lesionados de la zona. También abrieron un centro de acopio.

En el CDI Dr. José Gregorio Hernández, en el KM 11 de El Junquito, estamos atendiendo especialmente a personas que han sufrido afectaciones tras la actividad sísmica.

Este punto también es centro de acopio, y en él participa activamente personal de salud, la #FANB y voluntariado. pic.twitter.com/nBNj6mHtu1 — Carmen Meléndez (@gestionperfecta) June 26, 2026

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Hasta el momento, no hay un balance oficial de víctimas en la parroquia y se desconoce la cantidad de fallecidos y heridos. Varias viviendas colapsaron total o parcialmente, al igual que locales comerciales de la zona.

La cifra de fallecidos aumentó este viernes hasta las 920 personas, además de 3.360 heridos y más de 3.000 damnificados, según informó esta tarde Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.