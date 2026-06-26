Terror en Chacao: El impactante video que muestra de primera mano cómo se vivió el terremoto en Los Palos Grandes

El diseñador y artista audiovisual, Jeremías Loscher, compartió un video donde se puede ver de primera mano la angustia, sufrimiento y terror que se vivió en el municipio Chacao desde que comenzó el terremoto hasta varias horas después cuando la preocupación aún se reflejaba en el rostro de los sobrevivientes ante la tragedia ocurrida.

«Me dirigía a comprar un helado del Mykonos cuando me sorprendió el asunto en medio de la calle. Tan solo llevo un año en Venezuela y ya he pasado por la muerte de mi padre, una intervención militar y ahora un doble terremoto. ¿Algo más?… Ahora empieza la verdadera reconstrucción», indicó.

El clip comienza con Loscher caminando por las calles de Chacao justo en el momento en el que todo se empieza a sacudir y las personas comienzan a salir a toda velocidad de sus edificios. Personas corriendo, gritando y llorando evidenciaban la desesperación que vivieron durante la tragedia.

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Al cabo de unos minutos toda la calle se llenó de polvo, había caído uno de los edificios de la zona y se había reducido a placas de cemento, unas amontonadas sobre otras.

De inmediato se puede ver como funcionarios policiales y un grupo de voluntarios se montaron en los escombros y empezaron a buscar sobrevivientes.

El video terminó al caer la noche con cientos de personas en las calles, sin saber qué sería de ellos, luego de que les dieran la orden de abandonar todos los edificios por motivos de seguridad.