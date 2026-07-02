VIDEO VIRAL: Colapsó edificio en Guarenas una semana después de los terremotos, es el segundo en la misma urbanización

El bloque 9 de la urbanización Oropeza Castillo, en Guarenas, estado Miranda, colapsó la tarde de este miércoles, 1 de julio, luego de permanecer con daños estructurales de consideración provocados por los terremotos de hace una semana.

Vecinos de la zona reportaron que la estructura cedió cerca de las 5:00 de la tarde, algo que se esperaba desde que las inspecciones posteriores a los terremotos evidenciaron el grave deterioro del edificio.

La construcción había quedado con severos daños estructurales tras el doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio, lo que motivó su permanente vigilancia ante el riesgo de un colapso total.

Hasta el momento no hay reportes de víctimas y al aparecer el edificio estaba desocupado desde los terremotos.

El bloque 9 formaba parte de un grupo de edificaciones —entre ellas los bloques 5, 6, 7 y 8 de la misma urbanización— que ya exhibían «cicatrices del desastre» desde el doblete sísmico, con paredes fracturadas y escaleras comprometidas, lo que había llevado al desalojo preventivo de decenas de familias hacia refugios como el Estadio de Béisbol Nicolás León.

De hecho, vecinos del sector informaron que este es el segundo colapso que se registra en la misma comunidad, luego de que el pasado sábado, 27 de junio, también se desplomara por completo el bloque 8 de esta urbanización debido al impacto del desastre.

1 Julio 5:00 pm

Se acaba de desplomar el Bloque 9 de Oropesa castillo en Guarenas. pic.twitter.com/aemJPMna6f — Juan Kassabji (@JuanKassabjiT) July 1, 2026

REVISIÓN POLÉMICA DE UN «INGENIERO»

En tanto, el colapso generó interrogantes luego de que circulara en redes sociales un video, difundido horas antes del desplome, en el que un «ingeniero», que aparentemente inspeccionó el inmueble, aseguró que la estructura no presentaba fallas estructurales.

Durante la inspección, el supuesto profesional explicó que los daños correspondían principalmente a problemas de mampostería —grietas y paredes caídas—, concentrados sobre todo en la planta baja y en el primer piso, y precisó que en los niveles superiores no se observaban afectaciones similares.

«No hay falla estructural en esa ala, sino que tenemos muchos problemas de mampostería. Mampostería son grietas en las paredes, paredes caídas, sobre todo en la planta baja y en el piso uno», se le escuchó decir al hombre que se muestra en el video.

Horas después de esas declaraciones, como se informó, el edificio terminó por desplomarse por completo.