2.295 muertos, 11.267 heridos y 12.841 damnificados: El balance de las autoridades tras los terremotos

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó este miércoles que subió a 2.295 la cifra de personas fallecidas por los devastadores terremotos en Venezuela.

En ese sentido, acotó que van 11.267 heridos y 12.841 damnificados. También destacó que se han rescatado 6.461 personas desde que ocurrieron los movimientos telúricos y aseguró que «insistiremos en seguir buscando a personas con vida».

«Los afectados entre aquellas personas que recibieron alguna afectación física o psicológica directa, o que perdieron su vivienda o que tienen su vivienda severamente afectada, el total asciende a 24.403 personas», dijo.

Resaltó que han atendido a 81.589 familias, se han distribuido 8.893.000 kilos de alimentos, y se han entregado 27.714 bolsas de comida de manera directa», afirmó.

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Jorge Rodríguez expresó que, desde hace 48 horas, Delcy Rodríguez ordenó que se acelerara el proceso para llevar a personas a campamentos transitorios. «Vamos a abrir nuevos espacios en Caracas y La Guaira», señaló.

«Tenemos activos 25 campamentos, 13 en La Guaira, ocho en Caracas, dos en Miranda, uno en Carabobo y uno en Yaracuy», agregó.

Asimismo, indicó que se han registrado 782 réplicas. «Hoy continúa ese proceso y hoy tenemos menor frecuencia en las réplicas, pero la amenaza parece estar disminuyendo, pero no ha desaparecido», dijo.

Por otra parte, Jorge Rodríguez exhortó al personal del área de la salud, bomberos, efectivos de la FANB y la PNB que «sus viviendas hayan resultado severamente afectadas y hayan tenido que ser desalojadas inscríbanse en el sistema patria para que podamos resolver rápidamente el tema de habitabilidad».

«A penas se inscriban vamos a llevarlos a hoteles en la ciudad capital para que tengan un sitio donde pernoctar hasta que resolvamos el tema definitivo de las viviendas», comentó.