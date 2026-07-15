OPS señaló que respuesta sanitaria tras los terremotos entró en una «fase crítica»: conozca las razones

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló que, a tres semanas de los terremotos que sacudieron a Venezuela, la respuesta sanitaria ingresó en una «fase crítica» de recuperación temprana.

Advirtieron que la respuesta sanitaria debe estar enfocada en restablecer los servicios esenciales de salud, fortalecer las redes de referencia y prevenir emergencias secundarias de salud pública.

La OPS explicó que, superada la etapa de atención médica de emergencia que salvó vidas en las primeras horas de la tragedia, la prioridad actual es «restablecer los servicios de salud, rehabilitar los establecimientos afectados y garantizar la continuidad de la atención esencial» a medida que avanza la recuperación.

Para ello, la OPS continúa apoyando al Ministerio para la Salud mediante cooperación técnica y la coordinación del Clúster de Salud, integrado por 110 organizaciones y codirigido junto al Comité Internacional de Rescate (IRC).

Siete especialistas de los Equipos Regional y Mundial de Respuesta de la OPS/OMS se sumaron en Caracas para reforzar áreas como vigilancia epidemiológica, logística y comunicación de riesgos.

Asimismo, se precisó que el terreno, al menos 17 Equipos Médicos de Emergencia internacionales operan actualmente en las zonas afectadas bajo la Célula de Coordinación (Cicom), liderada por el Ministerio de Salud con apoyo de la OPS.

Hasta la fecha, estos equipos atendieron a 8.489 personas y realizado 148 intervenciones quirúrgicas.

La OPS precisó que, conforme disminuye la demanda de atención traumatológica de emergencia, los equipos deberán reorientar su labor hacia la atención primaria, la rehabilitación y los servicios comunitarios.

🇻🇪 La respuesta sanitaria al terremoto en Venezuela entra en una fase crítica de recuperación temprana, centrada en restablecer los servicios esenciales de salud y apoyar a las comunidades afectadas. 🔗Más información: https://t.co/REs2w5TvgO#TodosPorVenezuela #SaludPública pic.twitter.com/tx3W2KsL6f — OPS/OMS (@opsoms) July 14, 2026

RIESGOS SANITARIOS

El organismo advirtió que los principales riesgos sanitarios previstos para los próximos tres meses se concentran en vigilancia epidemiológica, vacunación, agua y saneamiento, e higiene y continuidad de la atención.

Se explicó, que el desplazamiento de personas, los campamentos transitorios y las interrupciones de servicios elevan el riesgo de enfermedades diarreicas, respiratorias, transmitidas por vectores y prevenibles por vacunación, además de agravar la malnutrición, las complicaciones de salud materna y las necesidades de salud mental.

Para enfrentar este escenario, las autoridades nacionales designaron 18 enfermedades prioritarias de notificación inmediata.

Es por ello, que la vacunación se mantiene como un pilar de la estrategia de recuperación. Hasta la fecha se han administrado más de 24.406 dosis en los estados afectados, incluidas vacunas contra el tétanos, la difteria y fiebre amarilla.

En paralelo, la OPS aseguró que trabaja con las autoridades nacionales para fortalecer los servicios de salud mental y el apoyo psicosocial mediante protocolos estandarizados, primeros auxilios psicológicos y capacitación al personal de salud de primera línea, con especial atención en las comunidades y albergues temporales más afectados.