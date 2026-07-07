VIDEO: Representante de la ONU llegó a La Guaira para reunirse con sobrevivientes de los terremotos

El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Tom Fletcher, arribó este martes, 7 de julio, a Venezuela para encontrarse con sobrevivientes y el personal de primera línea que brinda ayuda tras los dos terremotos que sacudieron al país el pasado 24 de junio.

«Acabo de aterrizar y nos dirigiremos directamente a La Guaira, al epicentro de donde se produjeron esos dos devastadores terremotos hace dos semanas», indicó por medio en un vídeo difundido en redes sociales, en el cual valoró la «extraordinaria movilización» de solidaridad «coordinada y práctica».

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De esta forma destacó la respuesta internacional de más de 30 países que desplegaron 50 equipos de búsqueda y rescate. «Se desplegaron con gran rapidez y han estado trabajando de forma muy eficaz y coordinada», resaltó.

«Ahora la pregunta es cómo mantenemos esa coordinación en esta siguiente fase: el suministro de alimentos, agua y refugio», indicó.

Enfatizó que resulta clave que «exista un compromiso sostenido por parte de la comunidad internacional» para manteniendo el apoyo a Venezuela ante el desastre humanitario provocado por el doble temblor vivido en el norte del país.

Just arrived in Venezuela. Heading to La Guaira. pic.twitter.com/7z6I7oJ9t0 — Tom Fletcher (@UNReliefChief) July 7, 2026

VISITA POR CUATRO DÍAS

La llegada del funcionario al país la anunció Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de ONU, António Guterres.

Según explicó Dujarric en su rueda de prensa diaria, la visita de Fletcher se extenderá durante cuatro días, período en el que también sostendrá encuentros con altos funcionarios del gobierno venezolano y con los equipos que participan en las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas.

Como parte de la agenda, el funcionario de la ONU ofrecerá este miércoles, desde Caracas, una sesión informativa virtual dirigida a representantes de nivel ministerial, en la que se abordará el estado de la respuesta humanitaria, los pasos a seguir y las vías en que los Estados miembros pueden sumar apoyo a la emergencia.

Dujarric aprovechó también para señalar que el financiamiento del Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela se ha triplicado tras la tragedia, al pasar de unos 115 millones de dólares a 300 millones, cifra sobre la que se espera obtener más detalles durante la sesión informativa de Fletcher.