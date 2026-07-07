Jefe del Comando Sur de EEUU llegó a Caracas para coordinar con Delcy Rodríguez reconstrucción del país

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, visitó este lunes, 6 de julio, Venezuela para coordinar la cooperación de cara a la reconstrucción del país tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

Tras su arribo al país, el funcionario estadounidense se reunió con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Ambos países trabajan en una «nueva agenda de cooperación que ayude en la reconstrucción de la infraestructura afectada» en la región devastada de La Guaira, según el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que transmitió imágenes del encuentro.

Donovan estuvo acompañado por el encargado de negocios en Venezuela, John Barrett, y por el mayor general Kevin Jarrard, encargado de supervisar las acciones de rescate y salvamento de los grupos de tarea estadounidenses, indicó el medio estatal.

Por su parte, la delegación venezolana estuvo integrada por los ministros de Interior y de Defensa, Diosdado Cabello y Gustavo González, respectivamente, y el vicecanciller para Europa y Norteamérica, Oliver Blanco, así como por el jefe de la misión diplomática en Washington, Félix Plasencia.

ASISTENCIA HUMANITARIA

El encuentro tuvo también como objetivo «coordinar operaciones de rescate, asistencia humanitaria y logística», según el equipo de prensa de la mandataria venezolana.

Tras la captura de Nicolás Maduro, el gobierno interino encabezado por Rodríguez colabora estrechamente con la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, para asuntos como la apertura de sectores estratégicos venezolanos como el petrolero, el minero y el eléctrico al capital extranjero.

El jueves, Rodríguez aseguró que mantiene conversaciones con el Departamento de Estado de EEUU y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para «recuperar recursos» que permitan la reconstrucción.

También señaló que su Gobierno está en contacto con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que «ya han ofrecido cooperación no reembolsable para atender el proceso de recuperación», además de «líneas de créditos» para Venezuela.

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TERREMOTOS EN VENEZUELA

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, presentó este 6 de julio un nuevo balance sobre el doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio.

A casi dos semanas de la tragedia, la cifra de víctimas mortales aumentó a 3.535. Mientras que los heridos ascendieron a 16.740, sin que hasta ahora se haya detallado la gravedad de las lesiones ni los centros donde permanecen internados.

Según los datos difundidos por Rodríguez, un total de 6.462 personas fueron rescatadas hasta el momento y 25.016 pacientes reciben atención médica.

El funcionario también reportó que 86.764 familias fueron atendidas como parte de la asistencia a los afectados por el desastre. Precisó, además, que 17.854 personas perdieron sus viviendas y que, para atender a los desplazados, se instalaron 82 campamentos transitorios en distintas zonas del país.

Con información de EFE