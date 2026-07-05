VIDEO: Recuperaron cuerpo que permanecía bajo los escombros de edificio en Caraballeda, rescatistas continúan las labores de socorro

Cuando ya han pasado 11 días desde los sismos del 24 de junio, rescatistas de varios países siguen trabajando en edificaciones derrumbadas en La Guaira. Una de ellas es la torre F del complejo residencial Opp 25, en Tanaguarenas, Caraballeda, desde donde se logró recuperar este domingo el cuerpo de una de las personas fallecidas tras sacarlo de los escombros.

Según publicaciones en redes sociales, allí permanecen socorristas argentinos y venezolanos simultáneamente trabajando en varios puntos.

La zona de Caraballeda es una de las más afectadas por los sismos, donde hay decenas de edificios que colapsaron por completo.

La reacción de los sobrevivientes en Tanaguarenas es una mezcla de solidaridad comunitaria inmediata.

Al ser una de las zonas más devastadas de La Guaira, las historias de los residentes reflejan el impacto humano de la tragedia.

Incluso, en las primeras horas tras el doble sismo, ante el colapso masivo de edificios como las torres de la Gran Misión Vivienda (OPP25, OPP26 y OPP27), los propios vecinos reaccionaron activándose de inmediato.

Los sobrevivientes reportaron que se organizaron para compartir lo poco que les quedó. «Nos hemos estado apoyando unos a otros», relataron residentes a medios internacionales tras las fallas iniciales de los servicios

En el lugar se repostaron protestas de los vecinos, debido a la tardanza en la llegada de la ayuda.

Familiares de las víctimas y habitantes de la zona, trancaron calles y protestaron bajo la consigna «bajen las armas y tomen las palas».

La protesta se difundió en redes sociales, lo que obligó finalmente a los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a deponer labores de control de orden.

Y, posteriormente, llegaron cuadrillas de rescatistas que se unieron a los vecinos que ya se dedicaban a la remoción de escombros.