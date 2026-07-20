VIDEO | «Quieren desaparecer a los muertos»: crecen las denuncias por demoliciones sin control en La Guaira tras los terremotos

Vecinos de Los Corales, en el estado La Guaira, denunciaron que maquinaria pesada realizan demoliciones de estructuras colapsadas o afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio, sin el aparente cuidado que se amerita por la presencia de cuerpos de las víctimas entre los escombros.

Así lo denunció un hombre, cuya declaración difundió a través de sus redes sociales el periodista Seir Contreras.

El testigo relató que presenció el momento cuando una retroexcavadora removió parte de los escombros de una vivienda afectada, dejando expuesto el cuerpo de una persona, para luego volver a cubrirlo con material de la propia demolición.

«La máquina agarró y lo volvió a tapar. Le volvió a echar escombro encima», denunció el hombre, a quien se le escucha afectado por lo supuestamente ocurrido.

«Parece que quieren demoler, quieren venir y demoler, y desaparecer a los muertos», aseveró.

La denuncia se suma a una serie de reclamos en La Guaira, que exigen que las labores de remoción de escombros incluyan protocolos forenses adecuados, ante el temor de que cuerpos todavía no identificados terminen sin poder ser recuperados por sus parientes.

“Quieren demoler y desaparecer a los mu3rt05”, denuncian desde Los Corales, en el estado Vargas. Lunes 20 de julio de 2026. pic.twitter.com/Id9TMPJZzE — Seir Contreras (@SeirContreras) July 20, 2026

TERREMOTOS EN VENEZUELA

El balance de fallecidos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido hace casi un mes en Venezuela ascendió este domingo a 5.208. La autoridades sumaron hasta 89 fallecimientos. Así lo informó el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN), Jorge Rodríguez.

Los heridos se mantienen en 16.740 y las personas sin viviendas en 17.907. Asimismo, hay 23.820 personas en 107 campamentos transitorios, mientras que 128.324 familias han sido atendidas por las autoridades.

Desde que ocurrieron los terremotos el pasado 24 de junio, se han presentado 1.388 réplicas.