Más de 1.389 eventos sísmicos a casi un mes del 24Jun: El mapa que lanzó Funvisis tras los terremotos

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó que desde los terremotos del 24 de junio se han registrado más de 1.389 eventos sísmicos en el país.

En ese sentido, el organismo publicó un mapa de monitoreo de los movimientos telúricos que se han detectado desde ese día hasta el 19 de julio de 2026 a las 6:00 de la tarde.

De acuerdo a su reporte, la mayoría de los sismos han ocurrido en la región centro-norte del país. Principalmente Carabobo, Aragua, La Guaira, Caracas y Miranda.

Sin embargo, durante este lunes se han registrado siete réplicas que no fueron sentidas por la población.

LAS RÉPLICAS TRAS LOS TERREMOTOS

La mayoría de las réplicas han sido de menor magnitud y no son percibidas. Sin embargo, hay varios sismos que sí se han sentido y han generado alerta y ansiedad en la población.