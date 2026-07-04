Venezuela

VIDEO: Más de 300 toneladas de ayuda humanitaria han llegado al país desde EEUU, esto dijo el viceministro Oliver Blanco

Jhoan Melendez
Jhoan Melendez
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Foto: Composición

El viceministro para Europa y Norteamérica, Oliver Blanco, informó este sábado que han podido confirmar que, desde el inicio de la tragedia por los terremotos, han arribado al país más de 300 toneladas de ayuda humanitaria procedente de EEUU.

En un mensaje difundido en su cuenta de X (Twitter), Blanco destacó que dicha entrega ha sido posible gracias a 31 vuelos humanitarios que llegaron desde esa nación.

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«A la fecha ha habido 31 vuelos humanitarios de Estados Unidos, movilizando más de 300 toneladas de ayuda, 412 especialistas, 26 caninos de búsqueda y rescate», precisó el funcionario.

En ese sentido, Blanco agradeció en nombre de Venezuela la «solidaridad, el compromiso y la cooperación en esta tragedia».

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