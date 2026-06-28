VIDEO: Madre desesperada denuncia la desaparición de su hija rescatada en La Guaira

Este domingo, los familiares de la pequeña Amaia Landaeta, de seis años, denunciaron que la pequeña está desaparecida, luego de que la rescataron en La Guaira, tras los terremotos del 24 de junio.En un video publicado en redes sociales, Cecilia Machado, madre de la menor, dijo estar “desesperada”.

Relató que durante estos días le dieron pistas falsas; ha ido a varios hospitales donde le dijeron que se encontraba la niña, pero no era así.

«Quiero pedir ayuda, soy una madre desesperada. Sé que hay muchos niños desaparecidos a causa de esta tragedia”, dijo Machado.

Insistió en que visitó “todos los hospitales, desde Pariata, y no sabemos nada de ella, no sabemos su condición. Les pido a las madres que nosotros sabemos lo que duele un hijo, que pregunten”, enfatizó.

“Ya no manden más información falsa, porque nos dan esperanza y es mentira. El que quiera ayudar de corazón, bienvenido sea”, enfatizó.

También aclaró que ella no ha autorizado a nadie para recoger a la niña: “si aparece, no se la entreguen a nadie, solo a mí, porque yo tengo sus documentos”.

EL IDENNA DESMINTIÓ DENUNCIAS DE LAS REDES SOCIALES

Por otra parte, el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna) desmintió denuncias realizadas por usuarios en redes sociales, quienes aseguraban que existían supuestas irregularidades con la entrega de menores rescatados tras la tragedia.

En un comunicado, el Idenna aclaró que los menores, “en ninguna circunstancia son entregados a desconocidos”.

También agregó que este organismo trabaja “coordinadamente con las demás instituciones afines del país para garantizar el bienestar físico y mental de los niños víctimas de los eventos sísmicos”.

DIRECTRICES DEL TSJ

Entre tanto, el Tribunal Supremo de Justicia dio a conocer las acciones desplegadas para atender a los niños, niñas y adolescentes refugiados y víctimas de los devastadores terremotos acaecidos en el país.

Informó que los puntos principales de atención son: Parque del Oeste Alí Primera, Plaza O’Leary, Parque del Este Generalísimo Francisco de Miranda y Coliseo de La Urbina, en Petare.

Añade que, además de estos puntos, brindan atención directa en hospitales y demás centros habilitados para los infantes y jóvenes.