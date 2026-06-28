Rescate milagroso: bomberos sacaron a un adolescente debajo de los escombros en un edificio en La Guaira

Las estadísticas dicen que en casos de desastres naturales como el ocurrido el 24 de junio en Venezuela, el límite para encontrar personas con vida es el tercer día. Sin embargo, en el caso de los terremotos que afectaron principalmente a La Guaira, se produjeron varios casos de rescates exitosos, a más de 72 horas de los sismos.

Tal es el caso de un jovencito rescatado este 27 de junio de los escombros de un edificio en La Guaira.

En un video que circula por las redes sociales, se puede ver que los rescatistas lograron sacar al adolescente. Lo hicieron luego de trabajar durante horas para levantar escombros.

Se puede apreciar que, tras ser salvado, el muchacho llora en brazos de uno de sus rescatistas, aliviado porque logró salir con vida de este trance.

En las zonas de La Guaira donde han llegado brigadas de rescatistas, han ocurrido decenas de rescates, de niños, hombres y mujeres, tras permanecer sepultados debajo de toneladas es concreto

Esto se debe al trabajo incansable de los rescatistas que desde que se registró la tragedia no han dejado de buscar sobrevivientes.

En la entidad, más de 700 edificios afectados, según cifras aportadas por Jorge Rodríguez, en el balance que presentó este 28 de junio.