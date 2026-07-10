VIDEO: Helicóptero de EEUU con ayuda humanitaria llegó a Tucacas y Boca de Aroa para apoyar a afectados por terremotos

Un helicóptero militar de Estados Unidos aterrizó este viernes, 10 de julio, en un estadio de Tucacas, en el estado Falcón, con un cargamento de ayuda humanitaria de la organización Samaritan’s Purse destinado a las familias damnificadas por el doblete sísmico que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio.

La información fue confirmada por el periodista Jhonattam Petit, quien publicó un video en la red social X, que muestra la llegada del helicóptero a la zona.

«Un helicóptero militar de EEUU aterrizó en un estadio de Tucacas con ayuda humanitaria de la organización cristiana evangélica Samaritan’s Purse. El cargamento está destinado a las familias damnificadas en Tucacas y Boca de Aroa tras el doblete sísmico», precisó el mencionado comunicador social.

El estado Falcón contabiliza al menos 12 fallecidos y 252 afectados tras los terremotos, que provocaron el colapso de varias edificaciones precisamente en Tucacas y Boca de Aroa.

El golpe más duro lo sufrió el conjunto residencial La Mar Suites, en Tucacas, donde el ala dos se derrumbó por completo. De las 14 personas que estaban dentro al momento de los terremotos, solo dos sobrevivieron, según relató a Radio Fe y Alegría el también periodista Douglas Durán.

Los equipos de rescate dieron por cerrada la búsqueda de sobrevivientes tras más de 90 horas removiendo escombros, aunque las autoridades mantienen desplegado personal en la zona porque ocho conjuntos residenciales, un hotel y un local comercial cercanos presentan fallas estructurales que especialistas evalúan para determinar si son habitables.

En Boca de Aroa el reporte oficial contabiliza al menos 87 viviendas con daños, algunas totalmente colapsadas. Por tanto, muchas familias fueron reubicadas en refugios improvisados por la propia comunidad o habilitados por las autoridades. Pero otras prefieren dormir a la intemperie por miedo a que sus casas terminen de derrumbarse.

«Muchos duermen en las afueras de sus casas por temor a entrar a la vivienda y que pueda ocurrir una catástrofe nuevamente, ya que su vivienda quedó seriamente afectada», explicó Durán.

El resto del estado Falcón no reportó daños de consideración. En Coro, la Alcaldía del municipio Miranda revisó más de 25 edificaciones sin hallar incidentes. El Complejo Refinador Paraguaná mantiene operativas con normalidad sus plantas de Amuay y Cardón.

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BALANCE NACIONAL DE LOS TERREMOTOS

Las autoridades nacionales señalaron que, hasta este jueves, se han contabilizado más de 3.800 muertos y 16.000 heridos por el devastador doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, publicó en sus redes sociales el balance del doble terremoto hasta este 9 de julio. A dos semanas de la tragedia, la cifra de víctimas mortales aumentó hasta 3.889.

Mientras que 6.462 personas han sido rescatadas, la cifra de heridos se mantuvo en 16.740 y la cantidad de pacientes atendidos aumentó hasta 28.836. No hay un balance detallado sobre la gravedad de las lesiones de las víctimas.

Rodríguez también afirmó que las autoridades atendieron a 86.794 familias afectadas en el doble terremoto. Asimismo, precisó que la cantidad de personas sin vivienda se mantuvo en 17.907 y que fueron activados 89 campamentos transitorios.

Al igual como adelantaron hace unos días, las autoridades ratificaron que 856 edificios se vieron afectados en el doble terremoto. De ellos, 190 colapsaron, la amplia mayoría en La Guaira, la entidad más afectada.