«Tristeza y destrucción»: El duro relato de un rescatista de Miami sobre los devastadores terremotos

Integrantes del Urban Search and Rescue Florida Task Force regresaron a Miami (EEUU) tras ocho días de labores en las zonas más afectadas de Venezuela por los terremotos del 24 de junio, que dejaron a La Guaira como el estado más devastado.

Bomberos y equipos K-9 de Miami fueron recibidos con aplausos al llegar al aeropuerto internacional, luego de enfrentar un nivel de destrucción que, según relataron, superó el de los desastres naturales a los que suelen responder en Estados Unidos y el Caribe.

El capitán Germán Leal, de Miami-Dade Fire Rescue, oriundo de Caraballeda, en La Guaira, describió el impacto de encontrar su zona de infancia convertida en escombros: «No vi nada más que tristeza y destrucción», dijo.

Añadió que la experiencia fue difícil de asimilar hasta que el equipo tomó la carretera hacia el lugar de operaciones.

Asimismo, Leal también destacó la solidaridad entre los venezolanos, quienes intentaron compartir agua y suministros con los rescatistas pese a sus propias carencias.

«La gente en Venezuela y La Guaira fue genial. Tenían ganas de ayudar. Estaban allí para nosotros. Incluso nos dieron su agua, que no queríamos aceptar porque teníamos nuestros propios suministros y ellos necesitaban más suministros que nosotros», recordó.

En paralelo, la Embajada de Estados Unidos en Caracas despidió públicamente a los equipos de Florida, Los Ángeles y Virginia, y el diplomático John Barrett agradeció su labor por salvar vidas y traer esperanza en un momento crítico.

«Quiero agradecer su extraordinario trabajo en el terreno. Su valentía y profesionalismo en Venezuela salvaron vidas y trajeron esperanza en un momento críticamente importante», escribió Barrett, el principal diplomático estadounidense en el país.

FASE DE REPLIEGUE DE RESCATISTAS

Mientras los equipos estadounidenses regresaban a casa, la operación internacional en Venezuela entró en una fase de repliegue, ya que de los 77 equipos que llegaron desde 31 países, solo permanecen unos 25, según Sebastián Mocarquer, del equipo de Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (Undac).

«A partir del día siete, los equipos empiezan a desmovilizarse, aunque todavía hay equipos que llegaron más tarde que siguen, sobre todo de Latinoamérica. Siguen trabajando en lugares donde hay reportes de vida, pero la mayoría está trabajando con equipos locales en la recuperación de cuerpos», puntualizó.

Explicó, que la coordinación de las tareas pasó formalmente a manos de Protección Civil, luego de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) entregara el mando el viernes, en momentos en que la cifra de desaparecidos permanece sin actualización oficial.

TERREMOTOS EN VENEZUELA

En tanto, las autoridades nacionales actualizaron este martes el balance oficial del doble terremoto que sacudió a Venezuela el 24 de junio.

Según reportó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN), la cifra de víctimas mortales llegó a 3.685, es decir 150 más que el reporte del lunes, a casi dos semanas de la tragedia.

El número de rescatados se ubica en 6.462, los heridos se mantienen en 16.740 y los pacientes atendidos ascendieron a 25.970, sin que las autoridades hayan ofrecido un desglose sobre la gravedad de las lesiones.

Rodríguez ratificó además que 856 edificaciones resultaron afectadas por los sismos, de las cuales 190 colapsaron, la mayoría de ellas en el estado La Guaira, la entidad más golpeada por el desastre.

En cuanto a la respuesta humanitaria, el funcionario precisó que se han distribuido 9.603 toneladas de alimentos y permanecen desplegados 29.567 efectivos, a los que se suman 28.362 voluntarios y 4.388 rescatistas internacionales que continúan operando en las zonas más afectadas del país.

Con información de EFE