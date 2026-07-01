VIDEO: Habló la madre rescatada de entre los escombros de un edificio junto a su bebé tras los terremotos

Dayana Patiño, madre venezolana de La Guaira, relató desde la Clínica Ávila de Caracas cómo sobrevivió junto a su bebé de 18 días de nacido, Juan David, tras permanecer atrapada bajo los escombros de su edificio derrumbado por los terremotos de 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela el pasado miércoles.

«De vez en cuando le tocaba la nariz para comprobar que seguía respirando. Mientras él estuviera vivo, yo también lo estaría», así lo expresó durante una entrevista a medios internacionales y venezolanos.

La mujer relató que se encontraba lavando platos en el octavo piso de su apartamento cuando comenzó el movimiento telúrico. De inmediato, corrió a proteger a su hijo entre sus brazos pensando que se trataba de un temblor leve, pero la estructura colapsó y ambos cayeron entre los restos del inmueble.

Contó a la BBC que sintió como si volara antes de hundirse entre agua y tierra, sin soltar en ningún momento a su bebé. Con la pierna izquierda atrapada bajo el hormigón y la sien presionada contra una piedra, decidió no gritar constantemente para conservar energía, reservando sus fuerzas para el momento en que escuchara voces cercanas.

«Sentía que volaba. Después, sentí que me hundía en agua y tierra, y luego caí en el hueco donde quedé atrapada. No sé cómo no solté a mi bebé mientras volaba; fui aplastada contra los muebles», contó.

«Me dije a mí misma que no iba a malgastar mis energías: gritaría cuando fuera necesario, al oír voces o pasos cerca», reiteró. «No sé cómo mantuve la calma, ya que tenía la pierna izquierda atrapada bajo el hormigón. No podía moverme. Tenía la sien presionada contra una roca», insistió.

EL MOMENTO DEL RESCATE

Dayana contó que recuperó la esperanza al sentir una Biblia debajo de ella. «Ahí comenzó mi lucha por sobrevivir», dijo. En la oscuridad de los escombros, manifestó que logró ver un «puntito de luz que parecía la luna».

Relató que su rescate se produjo después de escuchar a su hermano llamándola por su nombre. «Me dije: ‘Esta es mi única oportunidad’. Grité con todas mis fuerzas… grité ‘¡Aquí estoy!’ con todo el vigor que pude, y él respondió: ‘Te he encontrado y te prometo que no me iré hasta sacarte de ahí’».

Tras cumplir su promesa, los equipos de rescate emprendieron una delicada operación para extraer de entre los escombros a la madre y al bebé la noche del jueves.

🟡 #EnVideo | ¡Testimonio de vida! 🙏 🗣️El impactante y conmovedor testimonio de Dayana Patiño, una madre venezolana que sobrevivió milagrosamente junto a su bebé tras desplomarse el balcón de su apartamento durante el sismo. 📌Desde la Clínica Ávila, relata el momento exacto… pic.twitter.com/Zu39Lx11sJ — Globovisión (@globovision) June 30, 2026

SU ESPOSO LOGRÓ ELUDIR EL DERRUMBE

Recordó que Gerson, su esposo, había llegado a casa minutos antes de los terremotos y logró ponerse a salvo saltando una valla.

Este, al ver el edificio colapsado temió lo peor, por lo que el momento cuando le entregaron a su esposa y a su hijo con vida lo describió como un milagro.

Las imágenes de ese instante, con Gerson abrazando a su hijo y mirando al cielo desbordado por la emoción, se difundieron ampliamente y convirtieron a Juan David en un símbolo de esperanza para un país devastado.

«Fue indescriptible. Pensé que habían muerto. Y cuando vi a mi hijo, sentí que volvía a nacer. No podía creerlo… Sentí que la vida regresaba a mí», expresó.

La pareja perdió su vivienda y todas sus pertenencias, y todavía no ha logrado encontrar a su perro, desaparecido tras los potentes terremotos. Pese a la pérdida, aseguraron que reconstruirán lo que perdieron.