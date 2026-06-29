VIDEO: Habló hija de la pareja de abuelitos que se viralizó por su reacción durante terremotos

«Están bien, más tranquilos y con algunas cosas reparadas en su apartamento», confirmó la hija de los ancianos venezolanos, cuyo video de protección mutua durante los terremotos del 24 de junio se viralizó y conmovió a todo el país.

La hija de la pareja, una de siete hermanos, ofreció una entrevista al presentador Rodner Figueroa en la que reveló el estado actual de sus padres.

LEA TAMBIÉN: FILTRARON VIDEO DE UNA PAREJA QUE ESTUVO BAJO LOS ESCOMBROS POR MÁS DE 17 HORAS TRAS LOS TERREMOTOS

Precisó que el padre tiene 84 años y la madre 79. Afirmó que ambos se encuentran bien, calmados y tranquilos luego de los momentos de pánico que vivieron durante los sismos.

«Él dice que él no lo pensó, que simplemente fue una acción espontánea, y yo le dije a él, que es lo ‘que has hecho toda la vida, la amas, las has cuidado y protegido toda tu vida’», expresó en alusión al video viral.

El video que estremeció a Venezuela mostró al anciano lanzarse instintivamente para cubrir y proteger a su esposa en medio de los terremotos, mientras a ella se le escuchaba decir con voz temblorosa: «Tengo miedo. ¡Amor, no te vayas!».

Al ser consultado sobre ese momento, el padre respondió con sencillez que no fue una decisión consciente. «Esa acción fue una acción natural, fue una acción espontánea. Yo no lo pensé, yo solamente sabía que lo tenía que hacer y lo hice sin pensar», relató su hija cuando ella le preguntó sobre el momento.

«Es que mi papá es un protector nato. Él ama a mi mamá con la vida», afirmó su hija.

El contacto con la familia se produjo gracias a que el mencionado presentador conoció a la mujer mientras participaba como voluntaria en una jornada de apoyo organizada por Global Empowerment Mission en Estados Unidos, tras una convocatoria de We Love Foundation.

La hija aprovechó el espacio para agradecer públicamente las muestras de afecto recibidas. «Gracias a todo el mundo por tantos mensajes lindos, por tanto amor, por sentir que mis papás les han dado consuelo y un bonito ejemplo», expresó.

Detalló, que la vivienda de sus padres solo sufrió daños menores, pero uno de sus hermanos ya se encargó de hacer las reparaciones y el lugar quedó en orden.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Caraota Digital (@caraotadigital)

ÚLTIMO BALANCE DE LOS TERREMOTOS

Este lunes el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que subió a 1.719 la cifra de fallecidos por los terremotos del 24 de junio.

Destacó que 5.034 personas resultaron heridas, y hay 15.866 damnificados. Además, apuntó que hay 22.619 afectados en los hospitales y puntos de triaje.

Rodríguez agregó que 855 edificios resultaron afectados, 189 sufrieron colapso total y 666 tuvieron colapso parcial o fueron intensamente afectados.