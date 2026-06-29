Filtraron video de una pareja que estuvo bajo los escombros por más de 17 horas tras los terremotos

Un video, difundido a través de las redes sociales en las últimas horas, muestra a una pareja que estuvo atrapada bajo los escombros de su apartamento durante más de 17 horas, tras los terremotos del 24 de junio que sacudieron a Venezuela.

El hombre, quien era el que portaba el teléfono celular, grabó un emotivo mensaje para su familia antes de que fueran finalmente rescatados con vida.

«El edificio se vino abajo y todavía podemos sentir las réplicas. Tenemos mucho miedo, pero queremos vivir. Ojalá que nos rescaten pronto. Solo queremos decirles, que los queremos y amamos mucho», expresó el sobreviviente, inmóvil tras el colapso del edificio.

Posteriormente, su pareja, expresó: «Diles que cuiden a hijo, vida. Cuiden a mi hijo si consiguen este teléfono. Cuiden a mi hijo, por favor. Ojalá logre alguien ver este video. Mi amor vamos a vivir oíste».

«Sobrevivimos, no sabemos qué pasó. Estábamos tranquilos viendo televisión, y el edificio se vino abajo. Pero estamos aquí, con el favor de Dios que nos rescaten. Los amamos. Amamos nuestros padres, a nuestros hijos. Pedimos salir de esto», agregó el hombre a quien se le escucha llorar y recibir el apoyo de su pareja.

#29Jun | Filtraron un video de una pareja que estuvo bajo los escombros de su apartamento por más de 17 horas y fueron rescatados tras los terremotos del pasado 24 de junio. En el audiovisual se aprecia un viaje de sentimientos mientras tratan de grabar un mensaje para su… pic.twitter.com/0mk2XtE2eo — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 29, 2026

TERREMOTOS EN VENEZUELA

El rescate de esta pareja se produce en medio de una emergencia que no cesa. A cinco días de los sismos, equipos internacionales de Estados Unidos, Perú, El Salvador, Alemania y Suiza continúan trabajando en La Guaira —el estado más afectado— sacando víctimas fatales, pero también sobrevivientes de entre escombros.

Un funcionario policial confirmó a la agencia EFE que una persona fue rescatada alrededor de las 3:00 de la tarde del domingo, y los equipos intentaban además localizar a un niño con vida, guiados por gritos y el rastreo de perros especializados. Como ese muchos casos en La Guaira.

Sin embargo, el panorama general sigue siendo devastador. El olor a muerte es tan intenso en algunas zonas que se percibe incluso a través de mascarillas, en áreas donde se encuentran los edificios colapsados, quemados e inhabitables.

Este lunes, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, elevó a 1.719 la cifra de fallecidos, mientras que 5.034 personas resultaron heridas y 15.866 fueron declaradas damnificadas.