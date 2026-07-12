VIDEO: Extrajeron varios cuerpos sin vida del OPP27 de Caraballeda este 12Jul

La tarde de este domingo 12 de julio, a 16 días de los sismos del 24 de junio, se reportó el hallazgo de dos cuerpos más en las residencias conocidas como OPP27, en Caraballeda estado La Guaira.
El reportero Seir Contreras, a través de sus redes sociales informó que se trata de una mujer adulta y de un niño de 11 años.
Asimismo, indicó que de estos edificios se han extraído unos 70 cuerpos desde el día de la tragedia y solo este 12 de julio han encontrado cinco.
Así como ocurre en estas edificaciones, se repiten casos parecidos en distintos sectores de la entidad afectados por los sismos, donde los vecinos y familiares de las víctimas se han negado a retirarse, a la espera de poder recuperar los cuerpos.
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La estructura residencial pertenece a la Gran Misión Vivienda Venezuela y el día de los sismos cedió por completo, sepultando sus plantas inferiores y transformando el complejo habitacional en una de las zonas cero más críticas del desastre.
Las labores de rescate en la torre OPP 27, especialmente en las torres B y D, se ejecutan bajo un peligro extremo, ya que los restos de la estructura siguen cediendo.
En el lugar se encuentran voluntarios y funcionarios de los cuerpos de bomberos y equipos de rescate que continúan extrayendo cadáveres de entre las toneladas de concreto.
Reportes recientes confirmaron el hallazgo sin vida de una mujer adulta y dos niñas de 9 y 12 años en la torre D. Además de otra víctima femenina no identificada extraída de la torre B.
Extraen los cuerpos de una mujer adulta y de un niño de unos 11 años de edad, aproximadamente, en la OPP27 en el estado Vargas. Domingo 12 de Julio de 2026, 5:16 pm.
De la OPP27 se han extraído unos 70 cuerpos y solo el día de hoy (12 Julio) se han extraído cinco. pic.twitter.com/dqTOzZpy3N
— Seir Contreras (@SeirContreras) July 12, 2026