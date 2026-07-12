Aumentó a 4.490 la cifra de fallecidos tras los terremotos, según actualización del parte oficial

El número de fallecidos por los terremotos del pasado 24 de junio se elevó a 4.490, según la actualización del parte oficial publicado este 12 de julio.

En una publicación en su cuenta de X (Twitter) del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se aprecia que también aumentó la cifra de familias atendidas, de 86.794 a 120.794, y la de campamentos transitorios de 94 a 108, entre los balances del sábado y el de este domingo.

Asimismo, se registraron 20 nuevas réplicas, durante las últimas horas, al subir de 1.202 a 1.222.

Por su parte, el número de rescatados, heridos, personas sin viviendas, y edificios afectados y colapsados se mantuvo igual al anterior reporte.

ESTIMAN EN 25.000 LAS VIVIENDAS A CONSTRUIR PARA LOS AFECTADOS POR LA TRAGEDIA

El día sábado, Rodríguez estimó en 25.000 el número de viviendas que se necesitarán para las personas que perdieron sus casas por los terremotos del 24 de junio, para lo que advirtió que el país requerirá recursos como los que están «ilegalmente retenidos» en el exterior.

En rueda de prensa, aseguró que su hermana y mandataria encargada del país, Delcy Rodríguez, entregará las primeras 200 viviendas «la próxima semana», sin dar más detalles.

El alto funcionario cree también que el número de personas sin viviendas, hasta ahora de casi 18.000, «seguramente va a aumentar» a medida que avance el proceso de inspección de las edificaciones que sufrieron daños.

INICIO DEL CENSO BIOMÉTRICO

Las autoridades tenían previsto comenzar el mismo sábado un censo biométrico en los campamentos transitorios habilitados en Caracas y los estados aledaños Miranda y La Guaira -el más afectado-, con el fin de saber con precisión «cuántas viviendas nuevas se necesitan», dijo.

«Nosotros tenemos que apurarnos en resolver el tema de las viviendas», afirmó Rodríguez, porque, señaló, muchas escuelas y centros escolares están sirviendo de campamentos temporales.

Por ello, el Gobierno trabaja «aceleradamente» para tener listos entre septiembre y octubre, cuando comienza el próximo período escolar, unos «campamentos unifamiliares» donde estarán de forma temporal aquellas personas que hoy se encuentran en las escuelas.