VIDEO: Expertos inspeccionaron el Aeropuerto de Maiquetía tras los daños causados por los terremotos

Jacqueline Faría, ministra de Transporte, informó el sábado que expertos tanto nacionales como internacionales llevaron a cabo el sábado una inspección en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía para evaluar los daños estructurales causados por los terremotos del día miércoles 24 de junio.

«Realizamos una inspección de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Maiquetía junto a expertos nacionales e internacionales», explicó la ministra en su cuenta de Instagram.

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Cabe mencionar que el mismo sábado, el canciller argentino, Pablo Quirno, informó que el gobierno venezolano les solicitó apoyo para evaluar el estado del Aeropuerto de Maiquetía.

«Quiero destacar que el gobierno de Venezuela ha solicitado también asistencia en la rehabilitación del aeropuerto de Caracas y que directivos de Aerolíneas Argentinas han viajado para asistir en este tema», indicó.

El viernes, el Comando Sur señaló que practicó un chequeo a las instalaciones de la terminal aérea, en compañía del ministro de Defensa, Gustavo González López.

Durante la evaluación estuvo presente el mayor general de la Infantería de Marina de Estados Unidos, Kevin J. Jarrard, quien está cargo en el terreno de la respuesta del Comando Sur hacia Venezuela.