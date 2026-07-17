VIDEO: En San Bernardino denuncian que edificio declarado como «habitable» presenta graves daños tras terremotos

Vecinos del edificio Patria y Trabajo, de la Misión Vivienda en San Bernardino (Caracas), denunciaron este jueves que la estructura presenta graves daños tras los terremotos del 24 de junio, pese a que la Alcaldía de Caracas la habría declarado «habitable».

A través de videos difundidos en X, el periodista Carlos Julio Rojas mostró el deterioro de varios apartamentos y áreas comunes del inmueble como grietas en las paredes, filtraciones y aparentes daños estructurales visibles en distintos pisos.

«Esta edificación hoy no está habitable. Tiene que llevarse a cabo un proceso de revisión, reestructuración y arreglos que los vecinos no tienen con qué hacerlo», afirmó Rojas mientras recorría uno de los apartamentos afectados.

Los residentes explicaron que el edificio sufrió roturas en tuberías de aguas blancas y negras, lo que generó filtraciones y un fuerte deterioro en varias viviendas.

En uno de los apartamentos afectados, según denunció Rojas, reside una persona con problemas de salud que requiere atención especial.

«Hay aguas negras que se han estado filtrando porque se rompieron las tuberías. El olor es muy fuerte y pueden ver lo duro que fue el grado de destrucción», señaló el comunicador social.

Pese al estado de las viviendas, los vecinos aseguraron que se los presiona para regresar a sus apartamentos, aunque el inmueble no reúne, según ellos, las condiciones de seguridad necesarias para ser habitado nuevamente.

Rojas alertó que al menos 140 familias se encuentran en riesgo por la situación en el edificio. Asimismo, señaló que se encuentran en carpas cerca de la torre mientras esperan soluciones.

Muchos apartamentos de la Misión Vivienda Patria y Trabajo de #SanBernardino #Ccs están así inundados de aguas negras por la rotura de tuberias dejando las viviendas prácticamente inhabitables, imposible aguantar las ganas de vomitar ante los olores nauseabundos lo cual genera un… pic.twitter.com/gNbKv397IE — Carlos Julio Rojas (@CarlosJRojas13) July 16, 2026

TERREMOTOS EN VENEZUELA

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, publicó en sus redes sociales el balance del doble terremoto hasta este 16 de julio. A tres semanas de la tragedia, se registraron 4.930 fallecidos, 101 más que el reporte del miércoles.

La cifra de personas rescatadas se mantuvo en 6.462 personas, al igual que la cantidad de heridos, que continúa en 16.740. Por su parte, la cantidad de pacientes atendidos aumentó hasta 35.781.

Rodríguez también afirmó que las autoridades atendieron a 128.324 familias afectadas en el doble terremoto. Asimismo, precisó que la cantidad de personas sin vivienda se mantuvo 17.907, mientras que 21.210 personas permanecen en los 107 campamentos transitorios habilitados.

Tal como adelantaron hace unos días, las autoridades reiteraron que 856 edificios se vieron afectados en el doble terremoto. De ellos, 190 colapsaron, la amplia mayoría en La Guaira, la entidad más afectada.