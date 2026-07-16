«Faltan tantos edificios»: El impactante video que muestra la devastadora realidad de La Guaira tras doble terremoto

La Guaira fue la entidad más afectada por el devastador doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio. Cientos de edificios se vieron afectados en el litoral y miles de personas perdieron la vida.

Los videos de la devastación en La Guaira llevan varias semanas circulando en redes sociales. Sin embargo, hay algunos que, al compararse con imágenes previas, dejaban en evidencia la magnitud de los daños causados por el doble terremoto.

Uno de los casos más impresionantes es el de la internauta Aniuska (@aniuskaentodo), quien publicó dos videos grabados desde la ventana de su apartamento en La Guaira. En las imágenes se aprecia el antes y el después de la tragedia.

En el primer video, grabado antes del doble terremoto, se pueden ver numerosos edificios a la orilla de la playa. Según indicó Aniuska en la publicación, se trata de un apartamento que adquirió recientemente y el cual todavía estaba remodelando. «¡Qué belleza! Mírame esto», dijo la joven sobre la vista.

EL SEGUNDO VIDEO

Luego, el segundo video dejó clara la magnitud de la devastación que sufrió La Guaira. «Ay, Diosito, faltan tanto los edificios», dijo la joven con voz entrecortada, mientras enfoca la vista desde su ventana.

Al comparar ambos videos, se puede apreciar que al menos 10 infraestructuras que estaban en la orilla de la playa colapsaron totalmente. «Faltan demasiados edificios. Muchos», dice un hombre que la acompañaba.

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Los videos se viralizaron en Instagram y cuenta con millones de reproducciones en menos de 24 horas. Además, tiene más de 22.000 likes y cientos de comentarios.

Hasta el miércoles, se contabilizaron 4.829 fallecidos por el doble terremoto, además de cientos de edificios afectados, de los que 190 colapsaron. A esto se suman 16.740 heridos y más de 20.000 damnificados, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.