VIDEO: En Caracas fallecieron 69 personas tras los terremotos, este es el reporte de la alcaldesa Carmen Meléndez

La alcaldesa del Distrito Capital, Carmen Meléndez, informó este jueves, 9 de julio, que al menos 69 personas fallecieron en Caracas como consecuencia de los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio, cifra que señaló representa el 1,8 % del total de víctimas mortales registradas a nivel nacional por la tragedia.

Según el desglose ofrecido por la funcionaria, la parroquia San Bernardino concentró el mayor número de decesos con 45 personas fallecidas, seguida por El Junquito y El Paraíso, con seis víctimas cada una.

En El Junquito, cuatro de los fallecidos murieron cuando colapsó un edificio de tres plantas que albergaba una reconocida panadería en su planta baja, mientras que otras dos personas de la misma zona perdieron la vida producto de los sismos.

La parroquia El Recreo reportó cuatro fallecidos y Sucre otros cuatro, mientras que Coche, Altagracia, Santa Teresa y 23 de Enero registraron una víctima mortal cada una.

Meléndez destacó que, pese a las afectaciones registradas en la capital, la cifra de fallecidos en Caracas es considerablemente menor a la reportada en La Guaira, entidad que concentró la mayoría de las víctimas de los terremotos a nivel nacional.

«Comparando con las cifras nacionales, es un 1,8 %. Yo digo, aquí en Caracas tuvimos muchas afectaciones y estamos activos con eso, pero fíjese, en La Guaira, comparado con lo que pasó aquí en Caracas. Uno punto ocho por ciento aquí en Caracas», remarcó.

RESCATADOS DE LOS EDIFICIOS COLAPSADOS

En cuanto a las labores de rescate, la funcionaria informó que un total de 48 personas fueron rescatadas con vida en distintos puntos de la capital, entre ellas 38 en San Bernardino, dos en El Recreo y una en El Paraíso, cifras que —según Meléndez— reflejan el trabajo de los equipos de emergencia desplegados tras los terremotos.

La alcaldesa aseguró que las autoridades continúan las labores de reconstrucción de las edificaciones afectadas a través del Comando Caracas, instalado en San Bernardino, desde donde se centraliza y sistematiza la información sobre daños y necesidades de la población.

«Estamos trabajando con fe y esperanza para reconstruir juntos», señaló Meléndez, quien enfatizó que el organismo mantiene un registro detallado de la situación en cada parroquia afectada de Caracas.

Asimismo, precisó que la Alcaldía de Caracas inició la intervención prioritaria de 11 infraestructuras que resultaron fuertemente afectadas en la ciudad capital tras los sismos de magnitudes 7.2 y 7.5, con un plan integral para atender de primera mano a las familias damnificadas.

#AHORA | 🔴 Alcaldesa de Caracas Carmen Meléndez, ofreció balance del doble terremoto: 69 fallecidos en la capital (1.8% de la cifra nacional). San Bernardino fue la parroquia con más decesos. Cuerpos de seguridad rescataron con vida a 41 personas atrapada.

Vía @noticia058 pic.twitter.com/DUvlnIXbqs — Por la calle del Medio (@plcdelmedionews) July 9, 2026

TERREMOTOS EN VENEZUELA

En tanto, las autoridades nacionales anunciaron que, hasta este miércoles, se han contabilizado más de 3.800 muertos y 16.000 heridos por el devastador doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó del balance durante una reunión con los campamentos transitorios. La actividad también fue encabezada por la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Según el balance de este 8 de julio, la cifra de fallecidos aumentó hasta 3.811 víctimas mortales, 126 más que el reporte del martes. La cantidad de heridos se mantuvo en 16.740 personas, aunque todavía no hay mayores detalles sobre las lesiones.

Por otra parte, Jorge Rodríguez afirmó que 6.462 personas han sido rescatadas entre los escombros. También indicó que se atendió a 86.794 familias y se contabilizó que unas 17.907 personas se encuentran sin vivienda o con «afectación muy severa» en las estructuras de sus hogares.

Las autoridades agregaron que, hasta este miércoles, se han activado 87 campamentos transitorios en las zonas afectadas, especialmente en Caracas.