Terremotos colocan en ‘pausa’ retorno de migrantes y experto advirtió sobre salida de más venezolanos

Los terremotos de 7,2 y 7,5 grados que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio y dejaron 3.811 fallecidos, según la cifra oficial más reciente, frenaron los planes de retorno de cientos de venezolanos en el exterior y, según expertos, podrían impulsar una nueva ola migratoria desde el país.

Testimonios recogidos por Bloomberg muestran cómo la tragedia trastocó decisiones ya tomadas. Es el caso de una venezolana identificada como Roymar Contreras, quien tenía previsto regresar antes de la catástrofe y ahora teme que el agravamiento de la crisis económica la deje en peor situación que antes de emigrar.

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«Uno quiere volver porque es su país, porque extraña a la familia, pero ahora todo cambió», expresó durante una entrevista concedida al mencionado medio de comunicación.

«Cuando creíamos que la economía podía empezar a mejorar, ahora yo lo veo muy difícil. Creo que incluso puede retroceder y quedar peor de lo que estaba antes», remarcó.

Ahora Roymar y otros venezolanos enfrentan la disyuntiva inversa. Es decir, adelantar el regreso para acompañar a la familia pese a que su plan original era distinto.

Es el caso de venezolanos como Fabiana Rodríguez, quien varada en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas por cierres de vuelos de Plus Ultra, insiste en volver cuanto antes pese a la incertidumbre.

«Después de esto solo quiero estar con mi gente. Yo sé que no va a ser fácil, que se va a necesitar mucha ayuda, pero no quiero dejar pasar más de lo que ya estoy aquí», comentó.

NUEVA OLEADA DE MIGRANTES

En paralelo, el politólogo Ronal Rodríguez, politólogo, internacionalista, magíster en ciencia política y vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la facultad de estudios internacionales, políticos y urbanos de la Universidad del Rosario, en Colombia, advirtió en entrevista con NTN24 que el desastre podría generar un nuevo flujo migratorio, esta vez de familiares de venezolanos ya asentados en el exterior.

Según explicó, muchos migrantes en Colombia —el principal receptor de la diáspora venezolana— buscan ahora traer a adultos mayores, padres y abuelos afectados por la emergencia, lo que impondrá «nuevos retos» al Estado y la sociedad colombiana dada la frontera terrestre compartida con Venezuela.

«Uno de los grandes retos que tiene Colombia al ser el único país con el cual Venezuela este tiene contacto terrestre es toda la dinámica de responsabilidades y, obviamente, esto va a tener una serie de exigencias para el Estado colombiano y para la sociedad colombiana», enfatizó Rodríguez.

La lógica de recuperación de Venezuela, de acuerdo con el politólogo, «va a ser más difícil», pero el trabajo de Colombia, así como su experiencia «en vivienda de interés social» debe ser puesto al servicio de los venezolanos, señaló.

«La ventaja en este momento es la presencia de la comunidad venezolana en el mundo (…) hay que coordinar la respuesta con la cooperación venezolana para que los recursos internacionales pueda llegar al proyecto de reconstrucción de Venezuela, tratando de evadir que el régimen se fortalezca con la instrumentalización de esos recursos», concluyó Rodríguez.