VIDEO: El emotivo testimonio de Adriana, la mujer que se hizo viral tras haber sido rescatada de entre los escombros por su primo

Adriana López, quien sobrevivió al devastador terremoto en La Guaira y fue rescatada por su primo Rafael Reyes, narró su crudo testimonio del demoledor evento cuando la edificación en la que estaba se vino abajo, dejándola atrapada.

En una entrevista con Shirley Varnagy, la mujer contó cómo inició todo. Cabe mencionar que en un principio, tras la viralización de un video donde el hombre la rescata, se creyó que ambos eran marido y mujer. No obstante, luego se supo que eran familia.

López cuenta que, ese día, se había levantado para quitarse el tinte de cabello cuando se percató de que todo se movía.

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«En ese momento voy a la entrada principal a buscar la llave y cuando llego a la puerta, no alcancé. No recuerdo más nada», dijo. «Mis familiares dicen que me desmayé. Cuando vine a ver, estaba tirada en el piso. Era un espacio pequeño, me estaba ahogando», agregó.

López detalló que ella vivía en el piso siete, pero señala que cuando pudieron sacarla, se dio cuenta de que ahora era de tres pisos.

«En un momento escucho a mi vecina, la identifico por la voz porque estaba gritando. Le digo que nos van a venir a rescatar. Entre las dos nos dábamos tranquilidad… Luego comencé a escuchar de parte de ella ‘llegó tu primo'», acotó.

Rafael, por su lado, reconoció que en un principio no sabía cuál era el edificio donde vivía Adriana, dada la destrucción.

«Nos abrazamos los hermanos de ella, el sobrino y mi persona. Nos pusimos a llorar, duramos 3-4 minutos, pero después dije ‘yo no vine aquí a llorar, yo vine aquí a hacer algo'», acotó y fue ahí donde decidió movilizarse entre los escombros hasta dar con su prima.

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Agregó que su sobrino le entregó un martillo pequeño y, como pudo, comenzó a romper escombros desesperado. «Pensé en ella, mi infancia. Para mi suerte, pude meter mi muñeca, le tomé la mano y le dije ‘aquí estoy y te vas conmigo para la casa’. Y ahí fue que salieron todas las palabras (del video viral). Fueron palabras de amor, de familia».

«Amo a mi prima con mi vida», apuntó.

López, por su parte, concluyó de la siguiente forma: «Gracias por salvarme la vida, primo, siempre te lo voy a agradecer por devolverme a la vida».