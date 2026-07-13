Gobierno reafirmó que las costas no son depósitos de escombros y advirtió que habrá sanciones

El Ministerio para el Ecosocialismo reiteró este lunes que los mares, las costas y zonas de agua no son depósitos de residuos tras la polémica que se originó por las denuncias sobre que estarían lanzando los escombros dejados por los terremotos del 24 de junio en las playas de La Guaira.

En ese sentido, alertó que de realizar estas acciones las personas serían sancionadas. «Tolerancia cero ante vertidos ilícitos y delitos ambientales en nuestras costas», afirmó.

«Verter desechos sólidos, líquidos o cualquier sustancia contaminante en el mar o en espacios naturales es una actividad ilícita que conlleva sanciones que van desde multas hasta procesos penales. Así como la obligación de restaurar los espacios afectados», indicó.

Asimismo, el Ministerio para el Ecosocialismo acotó que se han dispuesto espacios autorizados y vertederos controlados para depositar los escombros. «Deben ser utilizados obligatoriamente», señaló el organismo.

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«La protección del ambiente es una tarea de todos y todas. Desde el Gobierno reafirmamos nuestro compromiso con la gestión ambiental responsable y la acción conjunta para garantizar un futuro sostenible para las presentes y futuras generaciones», acotó.

Por último, el Ministerio para el Ecosocialismo dispuso unos números telefónicos para realizar las denuncias correspondientes. Esto en caso de observar a personas lanzando escombros a las costas: (+58) 0212-408-1111 o también 0800-AMBIENT (0800-262-4368).