VIDEO: Diosdado Cabello explicó cómo funcionarían los refugios transitorios para los afectados por terremotos

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, explicó el viernes que cada institución del Estado asumirá la responsabilidad de uno o dos refugios transitorios, con el fin de asegurar el «correcto funcionamiento» de los espacios y brindar atención integral a las familias afectadas por los terremotos del 24 de junio.

«Cada organismo del Estado es responsable de uno o dos campamentos. Nosotros tenemos este (en USB Núcleo Litoral) y otro en Catia La Mar… Hemos tenido que poner carpas para atender a la gente porque hay grupos mucho más grandes», señaló en VTV.

En ese sentido, Cabello resaltó que «no se darán por vencidos» con respecto a la contingencia actual. Además, se refirió a la fuerte réplica del viernes, precisando que eso provocó que a la gente se le viniera a la mente las imágenes del 24 de junio. «Pasará mucho tiempo para que el pueblo recupere la normalidad que debe tener», acotó.

Diosdado Cabello además reportó que el campamento transitorio habilitado en la USB Núcleo Litoral alberga actualmente a 628 personas con atención integral y alimentación garantizada.

«Aquí no había nada, conversamos con la universidad, y ellos accedieron a abrir las puertas», resaltó.

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En tal sentido, fue enfático en la instalación de más de 90 campamentos a nivel nacional. En ese punto, mencionó que estos tienen focos en Yaracuy, Miranda, La Guaira y Distrito Capital.

De igual manera, dio detalles del avance en los procesos de identificación y sepultura de las víctimas mortales por los terremotos. «Hemos conversado con varios afectados, garantizando la identidad y lo normal en estos casos de enterrar a una persona. Si los familiares quieren cremarla, igual se les presta toda colaboración. En caso de no estar identificada una persona, se le toma la huella, foto y muestra de piel», puntualizó.