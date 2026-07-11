Registro único de vivienda y cartera hipotecaria: Los anuncios de Delcy Rodríguez este 10Jul

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este viernes un registro único de vivienda y una cartera hipotecaria para atender a los afectados del devastador doble terremoto del pasado 24 de junio.

Rodríguez encabezó una reunión del Estado Mayor establecido tras la tragedia. Estaba acompaña por distintos integrantes de su gabinete ministerial y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

En primera instancia, Rodríguez informó de un registro único de vivienda para las familias afectadas por el doble terremoto. Este proceso comenzará este sábado, 11 de julio, «en atención a un cronograma progresivo».

El objetivo de este registro es conocer la situación de las personas que están en los campamentos transitorios. Así pues, las autoridades podrían obtener detalles sobre los daños en cada uno de los hogares de los afectados.

RODRÍGUEZ SOBRE HIPOTECAS

Por otra parte, Rodríguez anunció que la banca prepara una cartera hipotecaria para los afectados por el doble terremoto del 24 de junio. A esto se sumará un fondo adicional para apoyar las reparaciones en los edificios residenciales afectados.

«Ya la banca pública y privada está culminando los detalles para dar inicio a la cartera hipotecaria con un subsidio de hasta el 80 % para personas que fueron igualmente afectadas en el doble terremoto en sus viviendas», dijo Rodríguez.

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Hasta este viernes, se han contabilizado 4.118 fallecidos por el doble terremoto, de acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. A esto se suman 16.740 heridos y más de 17.000 damnificados, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.