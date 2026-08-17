Diosdado Cabello, secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), reiteró su llamado al sector privado comercial e industrial a la autogeneración eléctrica en el marco del plan impulsado por el gobierno para el ahorro eficiente de energía.

Durante una rueda de prensa, argumentó que la situación eléctrica, que atribuyó al fenómeno El Niño, no debe verse únicamente como un problema del Estado, sino como una situación que involucra a toda la sociedad.



«Este tema de El Niño no es un tema que nos los inventamos nosotros. Ese es un problema que está ahí», recalcó.

Cabello también puso como ejemplo al estado Aragua, donde, según dijo, la información aportada por los propios habitantes permitió identificar cargas asignadas a instalaciones industriales inactivas, lo que hizo posible redistribuir esa energía hacia otros sectores.

«Fíjate, que hay estados donde ya se atendieron situaciones particulares que resuelven buena parte del problema en ese estado, que había mucha más carga eléctrica destinada solo al tema industrial», agregó.

«Además, nosotros le hemos pedido —y así está establecido— que las empresas que puedan, en esta emergencia, tengan la facilidad de generar su propia electricidad, que lo hagan. A los centros comerciales se lo hemos pedido también. Pero vienen los sabiondos de este país, opositores por estupidez o de la estupidez opositora, a decir que el ‘Estado quiere que los industriales le resuelvan su problema. Que los centros comerciales le resuelvan su problema’. No, esto no es solo un problema del Estado, es un problema de los venezolanos y las venezolanas», enfatizó el funcionario.

Asimismo, informó que el PSUV se desplegó en todo el país para escuchar a la ciudadanía sobre sus sugerencias para solventar la crisis en el servicio eléctrico.

En este sentido, el dirigente precisó que ya han sido visitadas más de 335 mil viviendas «casa por casa» y que se han realizado más de 4.500 asambleas comunitarias en todo el territorio nacional para recoger denuncias, propuestas y problemas específicos relacionados con el servicio eléctrico.

Cabello explicó que la campaña «Cuida la energía, enciende la vida», impulsada por el PSUV, no busca únicamente transmitir un mensaje, sino también escuchar a las comunidades y detectar fallas puntuales en cada sector.

MINERÍA DE CRIPTOMONEDAS

Además, se refirió al alto consumo eléctrico generado por equipos de minería de criptomonedas, actividad que —recordó— está totalmente prohibida en el país, y afirmó que las comunidades están colaborando para ubicar instalaciones que consumen electricidad de forma irregular.

DIÁLOGO NACIONAL

Señaló, que la primera ronda de la mesa de diálogo entre los representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015 y el gobierno, finalizó con los resultados «esperados».

«La mesa de diálogo terminó su primera reunión con los resultados esperados, y en la propuesta se puso énfasis en los temas fundamentales: la atención a los afectados por los terremotos y la recuperación de nuestro oro. Se hicieron varias mesas de trabajo y están elaborando su propuesta», agregó Cabello.

Asimismo, habló sobre desacuerdo de sectores, sin profundizar sobre el tema. «Algunos se quedaron fuera y andan chillando, y no los toman en cuenta, o quieren implosionar esa mesa de diálogo. Nosotros recordamos que si alguien ha hecho llamado al diálogo, ha sido el gobierno nacional, históricamente», sostuvo.

Y recordó: “Si alguien ha hecho llamado a diálogo ha sido el Gobierno nacional, históricamente. Cierren los ojos y recuerden a Hugo Chávez aquel 13 de abril cuando sacó un Cristo diciendo: ‘Vamos a hablar’, con los mismos que le dieron un golpe de Estado”.

CONSEJOS COMUNALES

Cuestionado sobre la participación de urbanizaciones privadas y sectores medios y su relación con los consejos comunales, Cabello indicó que las juntas de condominio también podrán incorporarse al proceso, presentar proyectos y optar a financiamiento, y dijo esperar una participación significativa de estas comunidades en la próxima consulta.

Insistió en que la organización comunitaria no debe depender de una identificación partidista. «Aquí nadie le va a exigir color político», expresó, al llamar a los vecinos a organizarse y presentar sus propuestas como comunidad.