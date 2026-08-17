¿Bajo qué condiciones salió? Expresa política rompió el silencio y dice que volvió a «renacer» tras ocho años en la cárcel

Luego de ocho años privada de libertad por el supuesto atentado con drones en contra de Nicolás Maduro, la expresa política Emirlendris Benítez ofreció sus primeras declaraciones tres días después de su excarcelación.

Benítez señaló que aún desconoce si tiene libertad plena o libertad condicional. En este sentido, explicó que este lunes acudirá a tribunales para conocer su condición.

«Lo que me han comentado es que se trató de una medida humanitaria que me dieron. Pero realmente no sé si bajo presentación, nada de eso», señaló durante una conversación con Román Lozinski.

A Benítez la excarcelaron la tarde del 14 de agosto de 2026. Su detención había ocurrido el 5 de agosto de 2018 por una supuesta vinculación con el atentado contra Nicolás Maduro. Sin embargo, Estefanía Migliorini, abogada del Foro Penal, señaló que Emirlendris fue sometida a duras torturas mientras permanecía detenida, entre ellas, un aborto.

«Para mí ha sido algo demasiado triste todo este tiempo perdido que estuve allá y ahorita me siento muy feliz porque, gracias a Dios, verlo dormir (…) todavía no lo puedo creer, ando como en shock. Es como una especie de renacer (…) es como volver a vivir; es algo como una felicidad que uno siente, es como volver a renacer», dijo.

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En este sentido, ya en libertad, agradeció a todas las personas que la ayudaron.

«Quiero decirle a las personas que quedaron allá que no pierdan la fe, que los quiero mucho. Gracias por todo el apoyo que me dieron en ese lugar. Darle gracias también a los profesores que tuve allá que me dieron en la orquesta un poquito de alegría con la música. Antes no sabía nada de música, pero estando en ese lugar aprendí a leer las notas musicales y tocar el violonchelo, fui a ocho conciertos que me sacaron», comentó.

De igual forma, pidió por la liberación de todos los presos políticos que quedan.

«Así como estoy, quiero también levantar la voz para la liberación de todos los presos políticos; que realmente se pongan la mano en el corazón y vean que cada una de las personas que están allá recluidas. Hay muchas personas inocentes que realmente no merecen estar recluidas. Revisen bien cada expediente porque también hay personas allá extranjeras y darles una oportunidad y saber que realmente son personas extraordinarias», concluyó.