VIDEO: Desalojaron edificios ubicados frente al Periférico de Catia por fallas estructurales

Los habitantes de varios edificios ubicados Los Flores de Catia tuvieron que ser desalojados porque las residencias presentan fallas estructurales causadas por los terremotos del 24 de junio.

A través de las redes sociales se supo que se trata de los edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, situados frente al Hospital Periférico de Catia.

Se desconoce si las edificaciones fueron inspeccionadas por los funcionarios de Protección y Funvisis. Tampoco se sabe qué criterio tenían: rojo, verde o amarillo, según lo establecido por las autoridades.

Lo que se informó es que decenas de familias desalojaron las residencias porque puede colapsar en cualquier momento.

Mientras tanto, los damnificados se apostaron frente a las estructuras y piden ayuda de cualquier tipo. Dijeron que se sienten abandonados en los alrededores del hospital.

Hasta este 10 de julio, las autoridades del municipio Libertador intervinieron 11 edificios y múltiples residencias, con daños de moderados a graves.

La alcaldesa Carmen Meléndez informó que las brigadas municipales se encuentran desplegadas en diversas parroquias ejecutando labores de reconstrucción en fachadas, paredes, entre otros. “Tuvimos muchas afectaciones y estamos activos con eso”, aseguró.