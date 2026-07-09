VIDEO: ¿Cómo abordar la pérdida de un hijo tras los terremotos en el país? Estas son las recomendaciones de un especialista

La pérdida de un hijo es, según especialistas en salud mental, una de las experiencias más devastadoras que puede atravesar un ser humano. En Venezuela, ese dolor golpea hoy a decenas de familias tras los terremotos del 24 de junio, entre ellas la de Lucas Gámez, el niño argentino de nacionalidad venezolana cuyo cuerpo fue hallado tras varios días de búsqueda en La Guaira.

El psiquiatra Ernesto Rodríguez advirtió durante una entrevista a Onda La Superestación, que el duelo por la muerte de un hijo durante un desastre natural como los teerremotos no puede compararse con otros procesos de pérdida, ya que se trata de una de las experiencias más complejas del ser humano y requiere obligatoriamente acompañamiento profesional.

Explicó, que, a diferencia de enfermedades terminales que permiten cierta anticipación, en estos casos las familias vivieron un proceso marcado por la esperanza de encontrar a sus seres queridos con vida entre los escombros, una esperanza que se derrumbó junto con el hallazgo de los cuerpos.

Asimismo, Rodríguez señaló que «la muerte de un hijo rompe el orden natural de las cosas, pues lo esperable es que los hijos entierren a los padres y no al contrario».

A esto se suma, indicó, la pérdida del futuro que los padres proyectaban sobre ese hijo, lo que provoca una reconfiguración interna profunda.

«El niño o la niña queda como una presencia viva dentro de quienes lo perdieron, no como un episodio que simplemente se supera con el tiempo», remarcó.

El especialista subrayó que este dolor es completamente válido, pues surge precisamente de haberse atrevido a amar y construir un vínculo afectivo.

Insistió en que el objetivo no debe ser «superar» el duelo, sino transformarlo en un legado que trascienda lo individual.

Señaló que lo saludable es que ese dolor «se convierta, con el tiempo, en un aporte hacia la colectividad», mientras que encerrarse en el sufrimiento advirtió puede derivar en consecuencias físicas, biológicas y emocionales graves.

Reconoció además que «cada padre y cada madre transitan el proceso de manera distinta y a ritmos diferentes, por lo que ese proceso individual debe respetarse», aunque también recomendó convertir el duelo en un proyecto compartido dentro de la familia.

CASO DE LUCAS GÁMEZ

Uno de los casos al que hizo referencia el especialista es el de Lucas Gámez, el niño argentino de nacionalidad venezolana cuyo cuerpo fue hallado tras varios días de búsqueda en La Guaira.

Su padre, Marco Gámez, confirmó la noticia a los medios y afirmó que la búsqueda se convirtió en «una batalla de fe, de esperanza, intentando llevar un mensaje que nació orgánicamente y trascendió fronteras».

«Ya pudimos encontrar el cuerpo de Lucas, no como queríamos, pero esto fue una batalla de fe, de esperanza, intentando llevar un mensaje que nació orgánicamente y trascendió fronteras. Sé que el mensaje final de todo esto es que las personas que siguen buscando a sus familias tengan fe y esperanza, nosotros la tuvimos, la tenemos», comentó a los medios.

Destacó que «no tuvo el valor de ir a verlo, de eso se encargaron otros familiares». Sin embargo, acotó que «Lucas estuviera contento porque puedan seguir rescatando familiares. Por favor, sigan intentándolo y sigan creyendo».

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TERREMOTOS EN VENEZUELA

Las autoridades nacionales anunciaron que, hasta este jueves, se han contabilizado más de 3.800 muertos y 16.000 heridos por el devastador doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, publicó en sus redes sociales el balance del doble terremoto hasta este 9 de julio. A dos semanas de la tragedia, la cifra de víctimas mortales aumentó hasta 3.880.

Mientras que 6.462 personas han sido rescatadas, la cifra de heridos se mantuvo en 16.740 y la cantidad de pacientes atendidos aumentó hasta 28.836. No hay un balance detallado sobre la gravedad de las lesiones de las víctimas.

Rodríguez también afirmó que las autoridades atendieron a 86.794 familias afectadas en el doble terremoto. Asimismo, precisó que la cantidad de personas sin vivienda se mantuvo 17.907 y que fueron activados 89 campamentos transitorios.

Al igual como adelantaron hace unos días, las autoridades ratificaron que 856 edificios se vieron afectados en el doble terremoto. De ellos, 190 colapsaron, la amplia mayoría en La Guaira, la entidad más afectada.