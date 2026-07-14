VIDEO: Comenzó remoción del tanque aéreo en la Torre David tras denuncias de vecinos de La Candelaria

Equipos técnicos iniciaron este lunes, 13 de julio, la demolición controlada del tanque aéreo de la Torre David, situada en la parroquia La Candelaria de Caracas, luego de que la estructura sufriera daños severos por los terremotos del 24 de junio.

El periodista Robert Lobo difundió un video del operativo a través de su cuenta en la red social X.

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La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, había anunciado el pasado 8 de julio la decisión de demoler la estructura tras confirmarse la afectación de dos de sus columnas.

«Se prepara la demolición controlada de esta estructura que sufrió el cizallamiento de dos de sus columnas y que quedó en una posición de 45° por efecto de los terremotos del pasado», explicó la funcionaria, también por medio de su cuenta en X.

Equipos del Instituto Municipal de Gestión de Riesgo y Administración de Desastres (Imgrad) y de Protección Civil Capital se trasladaron previamente al lugar para evaluar las condiciones estructurales y de seguridad del tanque.

La revisión se activó, luego de que vecinos de San Bernardino alertaran a las autoridades sobre el colapso de una sección de la estructura tras los terremotos de 7,2 y 7,5 de magnitud que afectó tanto zonas del oeste como este de Caracas.

La inspección técnica, realizada por un equipo integrado por ingenieros y funcionarios de Protección Civil, confirmó que el tanque permanecía en una posición inestable, lo que representaba un riesgo para la zona circundante.

Con base en ese diagnóstico, se determinó que la demolición era la única vía para evitar un colapso que pudiera provocar otra tragedia.

Inician las labores de demolición del tanque aéreo en la Torre David, La Candelaria #caracas pic.twitter.com/HCDAKFQPGR — Robert Lobo (@RobertLobo_) July 13, 2026

TERREMOTOS EN CARACAS

La misma Meléndez informó el pasado jueves, 9 de julio, que al menos 69 personas fallecieron en Caracas como consecuencia de los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio, cifra que señaló en ese momento representaba el 1,8 % del total de víctimas mortales registradas a nivel nacional por la tragedia.

Según el desglose ofrecido por la funcionaria, la parroquia San Bernardino concentró el mayor número de decesos con 45 personas fallecidas, seguida por El Junquito y El Paraíso, con seis víctimas cada una.

En El Junquito, cuatro de los fallecidos murieron cuando colapsó un edificio de tres pisos que albergaba una reconocida panadería en su planta baja, mientras que otras dos personas de la misma zona perdieron la vida producto de los sismos.

La parroquia El Recreo reportó cuatro fallecidos y Sucre otros cuatro, mientras que Coche, Altagracia, Santa Teresa y 23 de Enero registraron una víctima mortal cada una.

BALANCE NACIONAL

En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, reveló este lunes, 13 de julio, un nuevo balance de los terremotos, según el cual la cifra de personas fallecidas ya alcanza los 4.561, en tanto que el número de heridos permanece sin variación, en 16.740.